Альтернативи - Artflow

Ready Player Me

readyplayer.me

Ready Player Me — це крос-ігрова платформа для аватарів для метавсесвіту. Він дозволяє створити 3D-аватар із селфі та використовувати його в понад 600 сумісних програмах та іграх. Ви можете досліджувати віртуальні світи у VRChat, приєднуватися до зустрічей у MeetinVR або вести трансляцію для своїх ш...