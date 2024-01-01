ArtBot — це веб-інструмент, який дозволяє користувачам створювати зображення та фотографії, створені ШІ, за допомогою Stable Diffusion. Інструмент використовує розподілений обчислювальний кластер, відомий як AI Horde, для обробки створінь. За допомогою ArtBot користувачі можуть створювати зображення без необхідності входу в систему чи будь-яких пов’язаних з цим витрат, оскільки його використання є безкоштовним. Переходячи між різними наданими параметрами, користувачі можуть контролювати процес створення зображення. Вони можуть визначати підказки, вибирати моделі зображення та встановлювати орієнтацію та розмір зображення. Крім того, користувачі можуть визначати кількість кроків і рівень вказівок для алгоритму ШІ. Також можна вказати додаткові вхідні дані, такі як початкове значення та пропуск CLIP. ArtBot пропонує параметри постобробки для покращення згенерованих зображень. Користувачі можуть використовувати GFPGAN і CodeFormers для покращення рис обличчя, видалення фону зображення або застосування методів масштабування за допомогою RealESRGAN_x4plus і RealESRGAN_x4plus_anime_6BNMKD_Siax4x_AnimeSharp. Веб-додаток, ретельно та з пристрастю розроблений @davely, легко доступний і зручний для користувача. Користувачі можуть знайти більше інформації про ArtBot, а також поширені запитання та журнал змін на відповідних сторінках веб-сайту. Крім того, репозиторій GitHub проекту надає додаткові відомості та ресурси. Загалом ArtBot надає зручну платформу для тих, хто зацікавлений у створенні зображень, згенерованих штучним інтелектом, за допомогою Stable Diffusion, пропонуючи різні варіанти налаштування та використовуючи потужність розподілених обчислень через AI Horde.

Вебсайт: tinybots.net

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