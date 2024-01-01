Альтернативи - Arrows

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

Перетворіть інформаційний хаос із багатьох джерел на організоване робоче місце. Допоможіть собі або своїй команді швидше виконувати завдання з меншою кількістю повторень і зустрічей.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr перетворює ваші дані Airtable на красивий і потужний веб-сайт, веб-додаток або клієнтський портал. Виберіть шаблон або почніть з нуля.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu — це універсальна платформа управління бізнесом для команд будь-якого розміру. У вас ще немає облікового запису Flowlu? Зареєструйтеся безкоштовно зараз!

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Створіть власний клієнтський портал або доступ до клієнтського порталу за допомогою нашого безпечного програмного забезпечення для клієнтського порталу: повністю брендований вхід, інформаційна панель і сповіщення електронною поштою з White Label

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot — це сучасний клієнтський портал для підприємств сфери послуг Надайте клієнтам єдиний досвід завдяки клієнтському порталу, який спрощує обмін повідомленнями, платежі, обмін файлами, довідкові центри, доступ до спеціальних програм тощо.

Moxo

Moxo

moxo.com

Робочі простори взаємодії Moxo використовуються провідними компаніями в усьому світі, щоб оптимізувати мільйони B2B-проектів від реєстрації до керування обліковими записами.

Accelo

Accelo

accelo.com

Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.

SuperOkay

SuperOkay

superokay.com

SuperOkay надає вам уніфікований простий у використанні інтерфейс для обміну всіма вашими посиланнями та документами з вашими клієнтами та партнерами.

Dock

Dock

dock.us

Dock допомагає продажам, успіху клієнтів і маркетингу разом збільшувати дохід.

vcita

vcita

vcita.com

Розширюйте бізнес і надавайте чудові послуги за допомогою універсальної програми для керування бізнесом для малого бізнесу |

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub — це веб-програма, яка надає все необхідне для легкого та безпечного обміну бізнес-інформацією та файлами з партнерами, клієнтами, колегами та постачальниками.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.

Recapped

Recapped

recapped.io

Закривайте угоди та підключайте клієнтів на 25% швидше. Миттєво створюйте спільні плани дій, які допоможуть вам швидше укладати угоди, знати, що насправді відбувається в угоді, і допомагати вашим лідерам.

GuideCX

GuideCX

guidecx.com

Полегшіть своє життя за допомогою нового програмного забезпечення для адаптації клієнтів, створеного GuideCX. Завдяки цьому інструменту легко керувати внутрішніми командами та оновлювати клієнтам!

Workiro

Workiro

workiro.com

Програма наступного покоління, яка унікальним чином поєднує в собі можливості керування завданнями, спілкуванням і документами, включно з електронним підписом, допомагаючи вам виконувати будь-яку роботу з будь-ким кращим чином.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps об’єднує інтрамережу, комунікацію та навчання в єдину платформу, усуваючи розрив між настільними та безстільними працівниками.

Aligned

Aligned

alignedup.com

Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned оптимізує всю вашу комунікацію з клієнтам...

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape ...

VobeSoft

VobeSoft

vobesoft.com

Змінюватися веселіше з VobeSoft. Налаштуйте бізнес-процеси та створюйте 360-градусні види за допомогою нашого модульного програмного забезпечення без коду.

Service Provider Pro

Service Provider Pro

spp.co

SPP — це програмне забезпечення для керування клієнтами та виставлення рахунків для агентств із надання послуг.

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

Alternative Payments — це платіжна платформа B2B із повним набором послуг, яка спрощує й автоматизує платежі для вас і ваших клієнтів. Запропонуйте своїм клієнтам надійну та безпечну платформу для оплати рахунків-фактур за допомогою багатьох способів оплати (ACH, кредитні картки та оплата частинами)...

Practice

Practice

practice.do

Оптимізуйте свій тренерський бізнес. Ми допомагаємо тренерам об’єднати незграбні, роз’єднані та дратівливі системи в одне просте місце.

FileInvite

FileInvite

fileinvite.com

Збирайте всі необхідні документи, підписи та дані на 80% швидше.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієн...

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отрима...

Clustdoc

Clustdoc

clustdoc.com

Новий спосіб керування передпроектним етапом і робочими процесами адаптації. Запросіть третіх сторін приєднатися до вашого проекту на спеціальному порталі, розкажіть їм, що потрібно зробити, перегляньте надану інформацію разом зі своєю командою, легко підписуйте контракти та NDA та виконуйте завданн...

Clinked

Clinked

clinked.com

Клієнтський портал Clinked є провідним програмним забезпеченням для співпраці в Інтернеті. Безпечний, мобільний і з можливістю налаштування. З легкістю діліться файлами, спілкуйтеся, керуйте проектами.

Ahsuite

Ahsuite

ahsuite.com

Ahsuite дозволяє організувати спілкування з клієнтами на зручному клієнтському порталі, щоб нічого не пропустити або загубити. Він має чистий, мінімалістичний дизайн, зосереджений на роботі, яку ви хочете відобразити: інформаційні панелі, дошки Figma, слайди, відео, звіти чи будь-що інше. Якщо його ...

BrightReturn

BrightReturn

brightreturn.com

BrightReturn пропонує комплексне рішення для автоматизації бухгалтерського обліку, підвищення ефективності, безпеки та продуктивності. Програмне забезпечення BrightReturn, спрямоване на покращення ландшафту бухгалтерського обліку, пропонує низку функцій, призначених для оптимізації робочого процесу,...

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