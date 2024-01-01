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Солдати та їхні родини покладаються на Army Times як на надійне незалежне джерело новин та інформації про найважливіші питання, що стосуються їх кар’єри та особистого життя. Ми надаємо якісні, неупереджені репортажі та маємо міцну спадщину та традиції відповідності найвищим стандартам незалежної журналістики.

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