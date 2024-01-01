ArchitectGPT — це інструмент проектування на основі штучного інтелекту, який створює приголомшливі візуальні проекти для будинків і об’єктів на основі завантажених фотографій. Інструмент пропонує 10-65+ тем дизайну на вибір, включаючи модерн, ар-деко, сільський та інші, що задовольняють потреби архітекторів, фахівців з нерухомості та дизайнерів інтер’єрів. Інтерфейс розроблено таким чином, щоб бути інтуїтивно зрозумілим і простим у використанні, дозволяючи налаштовувати конкретну кімнату, наприклад, вітальні до кухні або спальні до домашніх кінотеатрів, серед іншого, за допомогою простої функції перетягування. Користувачі можуть отримати доступ до ліцензії на комерційне використання, щоб використовувати створені зображення для маркетингу чи будь-яких інших цілей. Крім того, інструмент надає налаштовані теми, які відповідають конкретним потребам клієнтів. ArchitectGPT також має зручну для мобільних пристроїв платформу, яка дозволяє користувачам робити фотографії в дорозі та завантажувати їх для миттєвого натхнення для дизайну. ArchitectGPT пропонує чудовий дизайн екстер’єру та інтер’єру будинків, щоб надихнути користувачів своєю технологією штучного інтелекту, яка створює широкий спектр тем для створення приголомшливих візуальних зображень, які перетворюють будинки на витвори мистецтва. Користувачі можуть вибирати теми та стилі дизайну та експериментувати з різними макетами, забезпечуючи унікальний результат. Інструмент доступний безкоштовно, і користувачі можуть випробувати його перед тим, як підписатися на послугу. Загалом, ArchitectGPT забезпечує простий і ефективний спосіб створення красивих візуальних зображень дизайну будинку, заощаджуючи час і зусилля, створюючи привабливі проекти лише кількома клацаннями миші.

Вебсайт: architectgpt.io

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