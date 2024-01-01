Альтернативи - Arcadier
AppDirect
appdirect.com
AppDirect — це безкоштовна веб-програма. Це дозволяє використовувати та керувати бізнес-додатками на одному простому та безпечному сайті з будь-якого місця.
NuORDER
nuorder.com
NuORDER змінює спосіб співпраці брендів і роздрібних торговців, щоб купувати сезонні та майбутні колекції, отримувати доступ до даних про продукти в реальному часі та візуально планувати асортимент.
Convictional
convictional.com
Використовуйте Convictional, щоб запустити ринок B2C або B2B із кількома постачальниками. Ми надаємо роздрібним торговцям і дистриб’юторам можливість шукати, підключати та інтегруватись із сторонніми постачальниками для ринку та прямої доставки.
Shipturtle
shipturtle.com
Перетворіть свій магазин електронної комерції на ринок за лічені хвилини! Зростайте в 10 разів, залучаючи 100 продавців і отримуючи комісійні від їхніх продажів. Доповніть асортимент продукції та станьте лідером галузі. Нульова інвентаризація. Нульові маркетингові витрати. Необмежений плюс. Встанови...
Tradly
tradly.app
Запустіть свій продукт без створення з нуля. Простий конструктор без програмного коду, набори інструментів розробки, сторонні інтеграції. Розробники та підприємці запускають ринкові та комерційні програми за допомогою Tradly. Як це працює? 1. Виберіть бізнес-модель 2. Налаштуйте дизайн інтерфейсу 3....
Sellr Ecommerce
sellr.com
Sellr дозволяє створити інтернет-магазин електронної комерції, який можна легко створити та відкрити за лічені хвилини. Платформа Sellr дозволяє вам керувати своїм інвентарем і веб-сторінками, створювати списки електронної пошти клієнтів, приймати платежі тощо.
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid — це ідеальне рішення електронної комерції для запуску вашого ринку, чи то для спільного використання, продажу продуктів чи оренди.
BoxFox
boxfox.com
BoxFox — це B2B ринок для невеликих роздрібних продавців, щоб оцінити та продати свої надлишки запасів авторизованим торговим посередникам.
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe: програмне забезпечення Marketplace для засновників. Найшвидший конструктор ринку без коду, який нескінченно розширюється за допомогою коду. Sharetribe — це найшвидший конструктор ринку без коду, який нескінченно розширюється за допомогою коду. Скоротіть 90% часу та витрат на створення то...
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker — це провідна комерційна платформа для багатьох постачальників, яка легко об’єднує торгових партнерів незалежно від типів інтеграції. Наші сучасні рішення дають роздрібним торговцям і брендам можливість підключати, оркеструвати та розвивати свою комерційну платформу, щоб контролювати вза...
Labra
labra.io
Labra — це перша в світі платформа розподіленого керування хмарною торгівлею, яка дозволяє незалежним постачальникам програмного забезпечення та партнерам-консультантам ефективніше здійснювати спільні продажі за допомогою хмарних гіперскейлерів і отримувати більше прибутку через хмарні ринки. Платфо...