Aragorn

Aragorn

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Вебсайт: aragorn.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Aragorn» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Автоматизуйте дані співробітників звідусіль і будь-де. Aragorn дає змогу вашим відділам людських операцій та ІТ-командам оптимізувати інтеграцію даних співробітників із будь-якої точки джерела до будь-якої системи постачальника чи додатка — через API, EDI, Webhook або канали файлів.

Вебсайт: aragorn.ai

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