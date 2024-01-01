Arabian Business

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Вичерпний довідник із новин Дубаю, Абу-Дабі, Близького Сходу, бізнесу та новин промисловості Перської затоки, включаючи банківську справу та фінанси, будівництво, енергетику, медіа та маркетинг, нерухомість, транспорт, подорожі, технології, політику, охорону здоров’я, спосіб життя, роботу й ОАЕ. Головні ділові новини Перської затоки та Дубая.

Вебсайт: arabianbusiness.com

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