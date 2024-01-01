Arab News

Arab News

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Вебсайт: arabnews.com

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Заснована в 1975 році Arab News із Саудівської Аравії є рекордною газетою Близького Сходу та найбільшою щоденною англійською мовою в Королівстві. Місія полягає в тому, щоб інформувати Саудівську Аравію, регіон і світ про те, що відбувається в Королівстві - політично, економічно та соціально, і стати провідним джерелом інформації про саудівську економіку. У блозі новин міститься серйозний аналіз розвитку та змін у Саудівській Аравії. Слідкуйте за їхнім блогом і дізнавайтеся більше про останні новини, подкасти, статті, думки тощо.

Вебсайт: arabnews.com

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