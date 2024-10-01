Альтернативи - Apptio
Notion
notion.so
Notion — це програма, яка надає такі компоненти, як бази даних, дошки канбану, вікі-сторінки, календарі та нагадування. Користувачі можуть підключати ці компоненти для створення власних систем для управління знаннями, ведення нотаток, управління даними, керування проектами тощо. Ці компоненти та сис...
Trello
trello.com
Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році вона була виділена в окрему компанію, а потім була продана Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.
Jira
atlassian.com
JIRA — це трекер для команд, які планують і створюють чудові продукти. Тисячі команд обирають JIRA, щоб фіксувати та впорядковувати проблеми, розподіляти роботу та стежити за діяльністю команди. За вашим столом або в дорозі завдяки новому мобільному інтерфейсу JIRA допоможе вашій команді виконувати ...
Asana
asana.com
Asana — це веб- та мобільна програма, розроблена, щоб допомогти командам організовувати, відстежувати та керувати своєю роботою. Forrester, Inc. повідомляє, що «Asana спрощує командне керування роботою». Його випускає однойменна компанія. (Asana, Inc.) Він був заснований у 2008 році співзасновником...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. ClickUp, який легко налаштовується кількома клацаннями миші, дозволяє командам усіх типів і...
Airtable
airtable.com
Airtable — хмарний сервіс для співпраці зі штаб-квартирою в Сан-Франциско. Він був заснований у 2012 році Хауї Лю, Ендрю Офстадом та Емметом Ніколасом. Airtable — це гібрид електронної таблиці та бази даних із функціями бази даних, але застосованими до електронної таблиці. Поля в таблиці Airtable с...
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects — це хмарне програмне забезпечення для керування проектами, яке має понад 200 000 клієнтів по всьому світу. Це допоможе вам планувати ваші проекти та виконувати їх з досконалістю. За допомогою Projects ви можете легко призначати завдання, ефективно спілкуватися як зі своєю командою, та...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — це сучасна платформа керування роботою, яка об’єднує людей, процеси та технології, щоб дати будь-кому можливість внести значні зміни. Організації будь-якого розміру використовують Smartsheet для керування проектами, автоматизації процесів і отримання видимості програм і портфоліо в масш...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
YouTrack
jetbrains.com
Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — це американська компанія, що розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-д...
Backlog
backlog.com
Backlog — це ваш універсальний онлайн-інструмент для керування проектами, відстеження завдань, контролю версій і відстеження помилок. Поєднуючи керування проектом і кодом, команди можуть планувати роботу, відстежувати прогрес і випускати код на одній платформі. Команди використовують Backlog, щоб пі...
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна...
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...
Linear
linear.app
Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.
Fibery
fibery.io
Fibery – це платформа для пошуку та розробки продуктів. Більшість продуктових стратегій будуються на випадкових розрізнених даних і думках. Fibery допомагає вам аналізувати відгуки користувачів або ринкові сигнали та визначати найкращу інформацію, щоб ви знали, над чим працювати далі. 💡 Розпочніть ...
OpenProject
openproject.org
OpenProject — це провідне безкоштовне програмне забезпечення для керування проектами з відкритим кодом. Як веб-рішення, воно надає всім членам команди доступ до всієї інформації, пов’язаної з проектом, будь-де в будь-який час. OpenProject підтримує ваші проекти протягом усього життєвого циклу за доп...
Podio
podio.com
Podio — це гнучка спеціальна база даних для співпраці, яка дає змогу прискорити та спростити вашу роботу. Універсальне рішення для підвищення продуктивності, оцифрування важливих процесів, оптимізації збору даних і автоматизації робочих процесів документів в одному безпечному інструменті. Podio може...
Nifty
nifty.pm
Nifty — це універсальний робочий простір для узгодження людей, проектів і функцій у вашій організації. З чатом, завданнями, цілями, документами та файлами в одному місці — Nifty дозволяє зосередитися на роботі, а не жонглювати інструментами. Nifty допомагає скоротити цикли розробки проекту та покращ...
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найб...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — це єдина платформа з найкращими у своєму класі клієнтськими операціями в поєднанні з простим у використанні керуванням проектами, яке подобається командам. Виконуйте роботу вчасно та в рамках бюджету, усувайте хаос із клієнтами та розумійте прибутковість – усе на одній платформі. Штаб...
Taiga
taiga.io
Taiga — це простий і інтуїтивно зрозумілий, але потужний інструмент управління проектами для багатофункціональних гнучких команд. - Доступно в Scrum і Kanban - Backlog дозволяє легко планувати спринт на основі оцінок для конкретних ролей - Найкраща в своєму класі панель завдань Sprint - Можливість п...
Adobe Workfront
workfront.com
Adobe Workfront є лідером у сфері спільного керування роботою. Workfront поєднує стратегію з доставкою, інтегруючи людей і дані в межах підприємства, а також керує роботою від початку до кінця, щоб допомогти командам досягти вимірних результатів. На кожному етапі планування та виконання роботи Workf...
Float
float.com
Float — це програмне забезпечення для керування ресурсами, яке синхронізує команди від 5 до 500 осіб. Швидко плануйте завдання з переглядом доступності в режимі реального часу, включаючи вихідні та державні свята. Миттєво ознайомтеся з можливостями та використанням вашої команди, щоб оптимізувати до...
TeamGantt
teamgantt.com
Програмне забезпечення для управління проектами, яке не витрачає ваш час. Немає заплутаних систем для вивчення. Просто перетягніть і скиньте керування проектами — так і має бути. Легко підтримуйте свої проекти прибутковими та вчасно за допомогою цих функцій: діаграми Ганта, календарі, робочі наванта...
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader усуває щоденні клопоти щодо ведення бізнесу. Наше програмне забезпечення для керування роботою дозволяє продавати, виставляти рахунки та організовувати роботу в одному місці. Централізувавши всю цю інформацію, ви зупиняєте хаос інформації, розповсюдженої по різних папках вхідних повідомле...
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — це веб-інструмент керування завданнями та проектами, який ідеально підходить для гнучкого управління проектами. Красиво розроблений інтерфейс, інтуїтивно зрозуміла функціональність і безперебійна інтеграція з іншими інструментами роблять його логічним вибором для проектних команд. Meis...
Lattice
lattice.com
Lattice — це платформа управління персоналом, яка об’єднує всі інструменти, робочі процеси та інформацію, щоб допомогти організаціям розвивати зацікавлених і високоефективних співробітників у рамках переможної культури. Поєднуючи безперервне управління продуктивністю, опитування щодо залученості спі...