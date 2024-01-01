Альтернативи - Apptimized

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....

Progress

Progress

progress.com

Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіонал...

PubNub

PubNub

pubnub.com

Використовуйте потужність розміщених API реального часу, щоб створювати захоплюючі віддалені можливості за допомогою чату в додатку, push-повідомлень, відстеження місцезнаходження тощо.

Ably

Ably

ably.com

Платформа для синхронізації цифрового досвіду в реальному часі. Гарантована доставка в масштабі.

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