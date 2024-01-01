Альтернативи - Apptimized
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіонал...
PubNub
pubnub.com
Використовуйте потужність розміщених API реального часу, щоб створювати захоплюючі віддалені можливості за допомогою чату в додатку, push-повідомлень, відстеження місцезнаходження тощо.
Ably
ably.com
Платформа для синхронізації цифрового досвіду в реальному часі. Гарантована доставка в масштабі.