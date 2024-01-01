Альтернативи - AppMaster

Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.

Apigee

Apigee

google.com

Apigee, частина Google Cloud, допомагає провідним компаніям розробляти, захищати та масштабувати інтерфейси прикладного програмування (API). Спробуйте Apigee безкоштовно.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Використовуючи Stoplight, ви можете створювати описи OpenAPI, документацію, імітаційні сервери набагато швидше, ніж інші інструменти API, без спеціальних знань на одній централізованій платформі.

Mockaroo

Mockaroo

mockaroo.com

Безкоштовний генератор тестових даних і інструмент імітації API – Mockaroo дозволяє створювати власні набори даних CSV, JSON, SQL і Excel для тестування та демонстрації вашого програмного забезпечення.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io — це найдосконаліша інтеграційна платформа для підключення інструментів, які ви використовуєте щодня. Легко оптимізуйте процеси за допомогою нашого візуального редактора робочих процесів. Створюйте за допомогою кліків або кодів.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

Приєднуйтесь до тисяч розробників, які використовують SwaggerHub для створення та розробки чудових API. Зареєструйтеся або увійдіть сьогодні.

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

SnapLogic — це компанія з комерційного програмного забезпечення, яка надає інструменти Integration Platform as a Service (iPaaS) для підключення хмарних джерел даних, SaaS-додатків і локальних програмних програм для бізнесу. SnapLogic зі штаб-квартирою в Сан-Матео, штат Каліфорнія, була заснована в ...

Kernex

Kernex

kernex.io

Kernex — це Headless CMS, яка дозволяє легко створювати власний API і керувати вмістом.

Workato

Workato

workato.com

Workato, лідер Gartner MQ, — це більше, ніж iPaaS. Це платформа інтелектуальної автоматизації, яка може використовуватися як бізнесом, так і ІТ. Він підтримує тисячі корпоративних і робочих випадків використання, тож ви можете автоматизувати все.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...

Backendless

Backendless

backendless.com

Візуальна платформа розробки додатків, яка робить додатки інтуїтивно зрозумілими для створення та легкими в управлінні, код не потрібен.

elastic.io

elastic.io

elastic.io

Платформа гібридної інтеграції на основі мікросервісів для синхронізації даних у реальному часі між різними хмарними та локальними програмами, платформами та базами даних.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ...

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

Швидше надсилайте якісні API: API-шлюз Zuplo допомагає малим і великим командам створювати швидкі та безпечні API, які мають кардинальний досвід розробника.

Tinybird

Tinybird

tinybird.co

Tinybird — це безсерверний аналітичний сервер для розробників. Поглинайте потокові дані, аналізуйте та збагачуйте їх за допомогою SQL і миттєво публікуйте результати як динамічні REST API з низькою затримкою.

Kong

Kong

konghq.com

Kong – це компанія, що займається підключенням до хмари для керування API та мікросервісами. Наша платформа об’єднує шлюз API, Ingress і Service Mesh в одному рішенні для розробників.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...

Jitterbit

Jitterbit

jitterbit.com

Підключіть SaaS, локальні та хмарні додатки, миттєво впроваджуючи інтелект у будь-який бізнес-процес. Дізнайтеся більше про інтеграцію API з Jitterbit.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клі...

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Чудовий активний моніторинг для розробників. Checkly — це платформа моніторингу API та E2E для сучасного стеку: програмована, гнучка та любляча JavaScript.

Formcarry

Formcarry

formcarry.com

Ваша <form>, але вона насправді працює. Перетворіть свою <форму> HTML на щось повністю функціональне Отримуйте сповіщення електронною поштою, завантажуйте файли, інтегруйте з іншими програмами. 3 хвилини для налаштування та вільного використання.

Userparser

Userparser

userparser.com

Userparser is user-agent parser and IP-address lookup API that transforms user agent and ip address to detailed analytical data. User agent parsers and IP lookup APIs are two tools that can be used to help identify a user’s location. User agent parsers work by looking at the information contained in...

RSS API

RSS API

rssapi.net

Parse RSS, ATOM and JSON-Feeds easily via REST API and receive new items via Webhooks!

Hyphen API

Hyphen API

hyphenapi.com

Collection of Ready To Use APIs for Developers and Businesses. Can be integrated directly via simple REST API call .

broadpeak.io

broadpeak.io

broadpeak.io

broadpeak.io is a video API-based platform that offers content providers, pay-TV operators, and OTT service providers an easy, fast, and reliable way to deliver advanced streaming quality to their subscribers. It adapts the streams in real-time, so viewers get the right ones automatically. It person...

APItoolkit

APItoolkit

apitoolkit.io

Transform your tech team's API managements with APIToolkit. Our platform delivers real-time monitoring, error tracking, and performance insights, ensuring your APIs run flawlessly, and that your outbound API integrations don't impact your business with breaking changes. Help your support teams inves...

Apitally

Apitally

apitally.io

Apitally provides a simple SaaS solution for REST API monitoring with a focus on data privacy and affordability. It is super easy to set up and use for new and existing projects using Python or Node.js and never collects sensitive data. API traffic monitoring & analytics: Keep track of API requests,...

Traject Data

Traject Data

trajectdata.com

Traject Data is a leading data provider with 10 APIs across major search and eCommerce sites. Most data sources are expensive and limited in scope, making it difficult to identify insights that actually help your business grow. We provide reliable, robust, real-time data to organizations that want t...

Pellerex

Pellerex

pellerex.com

An ecosystem of Standalone and Managed Foundations, APIs, and Live Services to help you build and transform software rapidly. Our foundations will accelerate your time to market by many months, and our APIs will help you focus on your product and not the surrounding infrastructure. Pellerex is a Clo...

ModelsLab

ModelsLab

modelslab.com

Doing the groundwork for making AI more accessible. Models Lab is a suite of APIs that make it easy for businesses to create visual content. Our APIs are easy to use and integrate with various applications, making it possible for businesses of all sizes to take advantage of our services.

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