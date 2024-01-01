Applitools — це платформа автоматизації тестування, яка використовує штучний інтелект, щоб допомогти командам створювати бездоганний цифровий досвід без клопоту традиційних методів тестування. Завдяки Applitools Eyes і нашій тестовій хмарі нового покоління, Ultrafast Grid, розробники та інженери з контролю якості можуть запускати тести, щоб швидко перевірити функціональність інтерфейсу, доступність і візуальну коректність із безпрецедентною швидкістю та точністю. Наша технологія Visual AI змінює підхід організацій до якості, гарантуючи, що веб- і мобільні додатки виглядають і працюють точно так, як розроблено, на будь-якому пристрої, у браузері, ОС чи рідній програмі. Applitools швидкий, швидко інтегрується з будь-яким середовищем DevOps, простий у використанні будь-ким у команді та масштабований для організації будь-якого розміру, яка прагне підвищувати швидкість і якість з кожним випуском – результат, необхідний для конкуренції в сучасному складному бізнес-середовищі.

Вебсайт: applitools.com

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