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Альтернативи - AppDirect

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.

Builtfirst

Builtfirst

builtfirst.com

Builtfirst — це партнерська торгова платформа. Будь-яка компанія може за лічені хвилини створити ринок бонусів, ринок інтеграції, ринок посередників або ринок послуг. Ми створюємо найбільшу екосистему ринків, через яку кожна B2B-компанія може вийти на ринок.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прих...

Magentrix

Magentrix

magentrix.com

Найкраще залучення та підтримка партнерів на платформі PRM. Співпрацюйте з партнерами та збільшуйте продажі каналів за допомогою програмного забезпечення партнерського порталу PX-first.

Partnered

Partnered

partnered.com

Partnered з’єднує вашу команду продажів із партнерською екосистемою для обміну інформацією про клієнтів. Миттєво знаходьте продавців за допомогою шпаргалки для кожної угоди.

Kiflo

Kiflo

kiflo.com

Kiflo — це не просто PRM, а інтуїтивно зрозуміла платформа успіху партнерів, яка розвивається разом з вами. Наш простий у використанні продукт, практична команда експертів і обширна бібліотека ресурсів забезпечують міцніші партнерства та процвітаючі екосистеми.

PartnerTap

PartnerTap

partnertap.com

PartnerTap – це платформа пошуку на основі даних для прибутку партнера. PartnerTap надає командам партнерів, каналів і продажів все необхідне для автоматизації відображення облікових записів, обміну партнерськими потоками в режимі реального часу, визначення нових пробілів для продажів і початку спіл...

WorkSpan

WorkSpan

workspan.com

WorkSpan — це платформа для управління екосистемою №1. Ми допомагаємо команді партнерів і альянсів отримувати прибуток від партнерів за вищих показників виграшу та нижчих витрат на продаж. Сьогодні ваші менеджери з роботи з партнерами витрачають понад 20 годин на тиждень на пошук даних про партнерів...

Reveal

Reveal

reveal.co

Платформа Reveal безпечно з’єднує вашу CRM із компаніями-партнерами, надаючи статистичні дані про облікові записи, що збігаються, залучають потенційних клієнтів і можливості спільного маркетингу для збільшення доходу.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Збільште свій MRR без попередніх витрат. Платформа партнерської програми для вашого B2B SaaS, виростіть свою партнерську програму на нові висоти.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize — це єдине рішення для керування партнерськими відносинами, яке забезпечує прибуткове зростання для маркетологів завдяки наскрізній технології та комплексному обслуговуванню.

Crossbeam

Crossbeam

crossbeam.com

Crossbeam допомагає вам залучати, конвертувати та розвивати значущі відносини з клієнтами за допомогою найпотужнішого важеля зростання на планеті: вашої власної партнерської екосистеми.

MeasureMatch

MeasureMatch

web.measurematch.com

Тільки дивовижно Хмарне програмне забезпечення та дані Професійний сервіс На вимогу MeasureMatch – це ринок консалтингових та професійних послуг. Бізнес-лідери в усьому світі підбираються до найкращих консультантів, консалтингових компаній, агентств і системних інтеграторів, усіх перевірених, пе...

Impartner

Impartner

impartner.com

Impartner пропонує найнадійніші в галузі рішення для управління взаємовідносинами з партнерами та платформи маркетингової автоматизації (MAP) на основі SaaS.

Mindmatrix

Mindmatrix

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Mindmatrix пропонує програмне забезпечення PRM, програмне забезпечення для підтримки продажів, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та забезпечення каналів на одній платформі.

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