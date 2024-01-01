Альтернативи - Apertium

ImTranslator

imtranslator.net

Служба перекладу ImTranslator призначена для миттєвого перекладу слів, фраз і текстів багатьма мовами. Щоразу, коли вам потрібен інструмент перекладу, щоб спілкуватися з друзями, родичами чи діловими партнерами, подорожувати за кордон або вивчати мови, наш ImTranslator завжди тут, щоб допомогти вам...