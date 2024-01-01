Альтернативи - AODocs
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (раніше відомий як SkyDrive) — це служба розміщення файлів і служба синхронізації, якою керує Microsoft як частина її веб-версії Office. Уперше запущений у серпні 2007 року OneDrive дозволяє користувачам зберігати файли та особисті дані, як-от налаштування Windows або ключі віднов...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — це служба розміщення файлів, якою керує американська компанія Dropbox, Inc. зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, яка пропонує хмарне зберігання, синхронізацію файлів, персональну хмару та клієнтське програмне забезпечення. Dropbox була заснована в 2007 році студентами Массачусетс...
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer — це інтернет-служба передачі комп’ютерних файлів у Нідерландах. Компанію заснували в 2009 році в Амстердамі Рінке Віссер, Бас Беренс і Налден. У жовтні 2018 року WeTransfer перезапустив свій додаток під назвою «Collect by WeTransfer». У травні 2020 року Індія заборонила додаток WeTransfe...
Box
box.com
Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 20...
Zoho WorkDrive
zoho.com
Онлайнове керування файлами для команд, які працюють разом. Змініть спосіб спільної роботи вашої команди — надайте їм безпечний спільний робочий простір, щоб їхні ідеї були домом від задуму до реалізації. Створюйте, співпрацюйте та створюйте командну роботу.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud — це набір клієнт-серверного програмного забезпечення для створення та використання служб розміщення файлів. Nextcloud є безкоштовним і має відкритий вихідний код, що означає, що кожен може встановлювати та використовувати його на своїх власних приватних серверах. Додаток Nextcloud за фун...
pCloud
pcloud.com
pCloud — це безпечне хмарне сховище, де ви можете зберігати, ділитися та працювати з усіма своїми файлами. Ви можете отримати доступ до них на будь-якому пристрої, де б ви не були! Отримайте 10 ГБ безкоштовно!
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна...
Zoho Docs
zoho.com
Он-лайн керування файлами для команд і окремих осіб. Переведіть свою команду в безпечний робочий простір для спільної роботи, де все доступно кожному в режимі реального часу. Створюйте, співпрацюйте та виконуйте роботу безпечно.
Koofr
koofr.net
Koofr пропонує безпечне хмарне сховище на базі ЄС із безкоштовним простором для зберігання протягом усього життя та можливістю підключення кількох хмарних облікових записів (Dropbox, Google Drive, OneDrive) і ваших особистих сховищ. Відкрийте для себе кращий спосіб зберігати, отримувати доступ і діл...
Sync
sync.com
Sync — це платформа для зберігання файлів і спільної роботи над документами, яка допомагає командам залишатися в безпеці, захищати та бути на зв’язку в хмарі З 2011 року Sync.com прагне створити безпечний простір для співпраці. Сьогодні понад один мільйон компаній будь-якого розміру використовують ...
Starchive
starchive.io
Управління цифровими активами, створене креативцями для креативців. Зберігайте свої файли в хмарі, використовуйте метадані на основі штучного інтелекту, діліться великими файлами миттєво.
Copilot
copilot.com
Набір продуктів Copilot надає бізнесу комплексне рішення для спілкування з клієнтами, платежів, обміну файлами, контрактів, форм, довідкових служб тощо. Крім того, Copilot дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам уніфікований досвід роботи з фірмовим порталом клієнтів. Сьогодні на Copilot працю...
odrive
odrive.com
Уніфікований доступ до всіх сховищ, щоб ви могли синхронізувати, ділитися, створювати резервні копії та шифрувати свої файли в Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP тощо
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx — це SaaS-стартап, який надає цифрове сховище та платформу управління активами для окремих осіб, співробітників концертів, малого та середнього бізнесу та корпорацій. Це інтуїтивно зрозумілий, безпечний сервіс, створений в Індії, який забезпечує ефективну співпрацю. З моменту створення в 20...
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — це наскрізна зашифрована платформа для спільної роботи з вмістом із нульовим знанням, яка дозволяє компаніям, які піклуються про безпеку, безпечно керувати, синхронізувати, підписувати та ділитися своїми файлами. На відміну від інших постачальників публічних хмар, Tresorit не має доступу ...
Moxo
moxo.com
Оптимізуйте зовнішні проекти з клієнтами, постачальниками та партнерами. З Moxo прискоріть робочі процеси від отримання облікового запису до адаптації та обслуговування. Координуйте роботу з клієнтами, постачальниками та партнерами для досягнення спільних результатів, відстеження етапів, обміну доку...
Datto
datto.com
Як провідний світовий постачальник програмних рішень для безпеки та хмарних програм, спеціально розроблених для MSP, Datto, компанія Kaseya, вважає, що малому та середньому бізнесу можна досягти без обмежень за допомогою правильних технологій. Перевірені рішення Datto Unified Continuity, Networking ...
CAYA
getcaya.com
Отримуйте, упорядковуйте та редагуйте всі документи за допомогою CAYA. Понад 20 000 клієнтів уже використовують CAYA як центр документів у хмарі та для оцифровки своєї щоденної пошти.
DropSend
dropsend.com
Надсилайте великі файли за допомогою DropSend безкоштовно. Надсилайте файли електронною поштою, зберігайте файли в Інтернеті, контролюйте надсилання та завантаження та використовуйте DropSend для свого бізнесу.
ShareFile
sharefile.com
Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій дл...
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — це проста, потужна та легка у використанні служба обміну файлами, синхронізації файлів і резервного копіювання в Інтернеті. На відміну від Dropbox, SugarSync дозволяє створювати резервні копії існуючої структури папок. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО протягом 30 днів і почніть вже сьогодні!
Onehub
onehub.com
Onehub — це служба безпечного зберігання та обміну файлами, створена для компаній будь-якого розміру. Шифрування ваших даних на рівні банку, а також наша детальна структура дозволів на основі ролей означає, що ви можете контролювати, хто має доступ до вашого вмісту, і впевнено ділитися критичними бі...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це онлайн-інструмент і настільна програма для створення професійних цифрових фліпбуків. Це робить ваші PDF-електронні книги, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують...
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams — це хмарне сховище SaaS для компаній, які першими покладаються на p2p-інфраструктуру з нульовими знаннями замість традиційних центрів обробки даних. На відміну від провідних хмарних постачальників, він пропонує найвищий рівень конфіденційності: ніхто, навіть Cubbit, не може отримат...
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — це безпечна багатохмарна платформа для безпеки й керування вмістом, яка дозволяє організаціям краще захищати та співпрацювати над своїм найціннішим вмістом. Заснована в 2008 році компанія Egnyte демократизувала безпеку хмарного контенту для понад 17 000 організацій, допомагаючи клієнтам пок...
Scan123
scan123.com
Scan123 дозволяє вам витрачати менше часу на роботу з документами та більше часу на те, що ваш бізнес вміє найкраще. Scan123 — це рішення для керування документами, яке допомагає оцифрувати паперові файли, захистити документи в хмарі, швидко знайти те, що ви шукаєте, і миттєво надати доступ тим, хто...
Cloudup
cloudup.com
Діліться потоками будь-чого – відео, фотографій, музики, посилань і файлів – миттєво й легко за допомогою Cloudup.
Smint.io
smint.io
Портал вашого бренду, медіа-центр, прес-портал, портал купівлі вмісту для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management та багато джерел. Підприємства процвітають, коли живе їх вміст. Активуйте свій контент зараз!
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche є провідним постачальником SaaS для управління корпоративним контентом (ECM) і автоматизації бізнес-процесів. Завдяки потужним робочим процесам, електронним формам, управлінню документами та аналітиці Laserfiche прискорює процес ведення бізнесу. Більше 30 років тому компанія Laserfiche ст...