Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «设计杂谈» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Подкаст, організований дизайнерами інтерфейсу користувача Джей Джей Ін та Леоном Гао, з темами, включаючи, але не обмежуючись, візуальний дизайн, був названий у списку найкращих подкастів Apple у 2015 році. Anyway.FM — це місце, де двоє крутих чоловіків висловлюють свою пристрасть до дизайну. Anyway.FM — це місце, де двоє старих людей скаржаться на світ більше людей. .

Вебсайт: anyway.fm

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