AnyClip — це автоматизована відеоплатформа, яка використовує штучний інтелект (ШІ) для перетворення традиційних відео в динамічний та інтелектуальний контент. Їхні інструменти на основі штучного інтелекту спрямовані на покращення відео, роблячи його доступним для пошуку, вимірюванням, персоналізованим, комерційним та інтерактивним. Платформа пропонує два основні продукти: Genius+ і GeniusWork. Genius+ призначений для спілкування з клієнтами та служить платформою для керування відео. Він перетворює відео в інтелектуальний вміст, який можна повністю активувати, надаючи такі функції, як можливість пошуку та персоналізація. З іншого боку, GeniusWork — це платформа внутрішніх комунікацій на основі штучного інтелекту, яка полегшує обмін знаннями та співпрацю в організаціях. AnyClip також надає вдосконалення даних і моделі машинного навчання на основі штучного інтелекту, які можна інтегрувати в існуючі робочі процеси. Ці моделі вдосконалюють традиційні відео, збагачуючи їх даними та забезпечуючи функції інтелектуального відео. Завдяки використанню штучного інтелекту AnyClip дозволяє компаніям розблокувати внутрішні дані у своїх відео та використовувати переваги, які зазвичай пов’язані з текстовим вмістом, такі як прозорість, інтерактивність та співпраця. Загалом платформа та інструменти AnyClip допомагають компаніям робити свої відео більш інтелектуальними, інтерактивними та ефектними, надаючи їм передові відеорішення для різних програм і галузей.

Вебсайт: anyclip.com

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