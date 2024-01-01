AntWalk

AntWalk

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Вебсайт: antwalk.com

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Платформа підвищення кваліфікації співробітників для компаній, що швидко розвиваються. Платформа підвищення кваліфікації, яка надає командам можливість безперервно навчатися, щоб озброїти їх потрібними навичками в потрібний час. Наші програми підвищення кваліфікації налаштовані відповідно до бізнес-цілей організацій щодо продажів, успіху клієнтів, загального менеджменту, технологій і функцій продукту, а також сприяють розвитку співробітників шляхом підвищення їхніх наявних компетенцій і розвитку нових.

Вебсайт: antwalk.com

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