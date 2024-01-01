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Annandale Today висвітлює місцеві новини про реконструкцію, нові підприємства, школи, злочинність, громадські події тощо. Висвітлює місцеві новини, включаючи школи, уряд, транспорт, реконструкцію, підприємства, ресторани та злочинність у Annandale, Bailey's Crossroads і Seven Corners в окрузі Ферфакс, штат Вірджинія. .

Вебсайт: annandaletoday.com

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