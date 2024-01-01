Anja

Anja

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Вебсайт: anjahealth.com

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Переосмислення банку пуповинної крові. Допомога вагітним батькам зберегти найбільш особисте джерело стовбурових клітин – пуповину та плаценту – для розблокування майбутніх методів лікування захворювань. Пропонуємо банк пуповинної крові, пуповинної тканини та стовбурових клітин плаценти.

Вебсайт: anjahealth.com

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