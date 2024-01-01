Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Anja» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Переосмислення банку пуповинної крові. Допомога вагітним батькам зберегти найбільш особисте джерело стовбурових клітин – пуповину та плаценту – для розблокування майбутніх методів лікування захворювань. Пропонуємо банк пуповинної крові, пуповинної тканини та стовбурових клітин плаценти.

Вебсайт: anjahealth.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Anja». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.