Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «AnimeGenius» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

AnimeGenius — це арт-генератор штучного інтелекту, який спеціалізується на створенні аніме та матеріалів NSFW. За допомогою лише кількох слів він може створювати приголомшливі зображення, персонажів і сцени в стилі аніме. Він має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і велику бібліотеку стилів аніме, щоб розкрити вашу творчість, а зображення можна створювати за допомогою text2image, img2img і pose2img.

Вебсайт: animegenius.live3d.io

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