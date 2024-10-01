Альтернативи - Wellfound
Indeed
indeed.com
Indeed – це всесвітня американська пошукова система для списків вакансій, пов’язана з працевлаштуванням, запущена в листопаді 2004 року. Це дочірня компанія японської Recruit Co. Ltd. зі спільними штаб-квартирами в Остіні, штат Техас, і Стемфорді, штат Коннектикут, з додатковими офісами по всьому св...
Headway
apps.get-headway.com
Headway for Business – це корпоративна програма №1, яка завантажується, яка забезпечує коротке корпоративне навчання. Численні дослідження показали, що діапазон концентрації уваги людини стає коротшим. Таким чином, нові виклики в корпоративному навчанні: співробітники розвиваються повільно; у них є ...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor — це веб-сайт, де теперішні та колишні співробітники анонімно оцінюють компанії. Glassdoor також дозволяє користувачам анонімно подавати та переглядати зарплати, а також шукати та подавати заявки на роботу на своїй платформі. У 2018 році компанія була придбана японською фірмою Recruit Hol...
Naukiri
naukri.com
Спілкуйтеся з понад 20 000 роботодавців. Подайте заявку на мільйони вакансій у провідних компаніях, галузях і місцях на першому в Індії сайті jo. Подайте заявку онлайн. Опублікуйте CV сьогодні.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — це єдина комплексна платформа раннього найму талантів із доступом до понад 10 мільйонів чуйних студентів і випускників. Університети, громадські коледжі та програми альтернативної освіти (буткемпи, програми корпоративного навчання), коли студенти шукають значущу роботу, яка...
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
Отримавши номер 1 серед роботодавців у США*, ZipRecruiter спрощує відстеження кандидатів, дозволяючи вам легко керувати, перевіряти та оцінювати кандидатів. Інформаційна панель дозволяє переглядати профілі, резюме, супровідні листи тощо. Ви навіть можете інтегрувати власну систему відстеження кандид...
Zoho Recruit
zoho.com
Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання перс...
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Використовуйте додаток LinkedIn Recruiter, щоб бути в курсі найму персоналу, коли ви в дорозі. Швидко відповідайте кандидатам, щойно вони дадуть відповідь на ваші повідомлення. Шукайте всю мережу LinkedIn із понад 645 мільйонів учасників і зв’язуйтеся з потрібними людьми для ваших відкритих ролей — ...
Metaview
metaview.ai
Зробіть кожне інтерв’ю неймовірним. Розширюючи свої команди, неможливо забезпечити послідовність і високу якість співбесід. Metaview надає унікальні дані та аналітику, а також практичний зворотний зв’язок, щоб допомогти інтерв’юерам удосконалитися. Результатом є щасливіші кандидати, менша упереджен...
Monster
monster.com
Monster — ваше джерело роботи та кар’єрних можливостей. Шукайте роботу, читайте поради щодо кар’єри від експертів з роботи Monster та знаходьте поради щодо найму та працевлаштування.
HireVue
hirevue.com
HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...
iMocha
imocha.io
iMocha надає цілісну платформу та рішення для організацій для реалізації стратегії «Навички першочергово» через запатентовану платформу оцінки навичок і аналізу навичок наступного покоління на базі штучного інтелекту — для залучення талантів (FTE і контингент), а також для внутрішнього розвитку та у...
Manatal
manatal.com
Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єд...
Job Today
jobtoday.com
Job Today — сервіс рекрутингу та пошуку роботи. Подайте заявку на 10 вакансій у В'єтнамі. Щодня додаються нові вакансії. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть спілкуватися з роботодавцями за лічені хвилини!
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться...
Snagajob
snagajob.com
Snagajob — це безкоштовна програма №1 для пошуку роботи, яка дозволяє знайти роботу на неповний робочий день або повний робочий день, спростити подання заявок на роботу, отримати чудові поради щодо кар’єри тощо. Чудово підходить для студентів, підлітків або будь-кого, кому потрібен гнучкий графік. К...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire — це найкращий і найпростіший спосіб отримати контактну інформацію будь-кого в Інтернеті. Незалежно від того, чи є ви рекрутером чи джерелом, менеджером із продажу чи маркетингу, SignalHire має бути під рукою. Перегляньте 350+ мільйонів профілів, зібраних з усього Інтернету на SignalHire,...
Otta
otta.com
Лише відповідності відповідно до ваших уподобань. Лише найцікавіші, інноваційні та швидкозмінні компанії. Отта допоможе вам знайти цю роботу. Той, який ідеально підходить для вас. Відкрийте для себе свої найкращі рекомендації щодо захоплюючих стартапів зараз.
InterviewAI
interviewai.io
Проводьте кращі співбесіди за допомогою запитань на основі штучного інтелекту. Оптимізуйте процес співбесіди за допомогою InterviewAI. Наша платформа на основі штучного інтелекту генерує індивідуальні запитання для співбесіди в режимі реального часу, що полегшує проведення ефективних та ефективних ...
Dice
dice.com
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InfoJobs
infojobs.net
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CareerBuilder
careerbuilder.com
Інтуїтивно зрозуміла система відстеження кандидатів, яка допоможе вам спростити процес найму та залучити якісних кандидатів.
BetterUp
betterup.com
Стимулюйте результати талантів, щоб трансформувати результати бізнесу. Обмінюйте невизначеність на впевненість за допомогою єдиної платформи, яка поєднує коучинг, науку та досвід на основі штучного інтелекту, щоб створити гнучкість, стійкість і адаптивність, необхідні вашій організації, щоб витрима...
Talent.com
talent.com
Знайдіть потрібних талантів швидше за допомогою Talent.com. Рішення для корпоративного підбору персоналу для вашого бізнесу. Очікуйте більше від вашої платформи пошуку кандидатів. Налаштовані стратегії пошуку кваліфікованих кандидатів і багато іншого у вас під рукою. Задовольніть свої потреби щодо н...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — це найкраща система ATS, CRM і VMS з підбору персоналу, орієнтована на ваш успіх! JobDiva пропонує рекрутерам необмежену безкоштовну підготовку щодо свого рішення для підбору персоналу та підбору персоналу, включаючи збір резюме та відстеження кандидатів. Замовте безкоштовну демонстрацію в...
Loxo
loxo.co
Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи с...
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, переможець 2021 SIA за найінноваційнішу HR-технологію, надає рішення для найму, включаючи віртуальне оцінювання, кодування/відеоінтерв’ю, екранних ботів тощо для масштабування найму висококваліфікованих спеціалістів для підприємств, кадрових фірм і MS...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — це комплексна платформа для управління взаємовідносинами з клієнтами, системи відстеження заявників і управління людськими ресурсами на основі штучного інтелекту. Завдяки інтегрованому підходу до продажів, підбору персоналу та персоналу Oorwin забезпечує феноменальне зростання кадрового пот...