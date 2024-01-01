Anchor отримує гроші вчасно та без зусиль. Автономне рішення для виставлення рахунків Anchor — це хмарна платформа, яка переосмислює виставлення рахунків B2B, збір і платежі. Забезпечуючи наскрізне рішення для виставлення рахунків і збору коштів і виключаючи всю ручну роботу з цих процесів, Anchor усуває ризики шахрайства та людських помилок у B2B-платежах. Заснована в 2020 році компанія Anchor надає досвід виставлення рахунків SaaS у галузь послуг B2B і є першою, хто підтримує потреби динамічного виставлення рахунків, які постійно змінюються. Мета Anchor — сприяти процвітанню власників бізнесу, дозволяючи їм зосередити свій час і ресурси на веденні бізнесу, а не на виставленні рахунків. Відвідайте www.sayanchor.com, щоб дізнатися більше та розпочати роботу.

Вебсайт: sayanchor.com

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