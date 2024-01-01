Anchor

Anchor

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Вебсайт: sayanchor.com

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Anchor отримує гроші вчасно та без зусиль. Автономне рішення для виставлення рахунків Anchor — це хмарна платформа, яка переосмислює виставлення рахунків B2B, збір і платежі. Забезпечуючи наскрізне рішення для виставлення рахунків і збору коштів і виключаючи всю ручну роботу з цих процесів, Anchor усуває ризики шахрайства та людських помилок у B2B-платежах. Заснована в 2020 році компанія Anchor надає досвід виставлення рахунків SaaS у галузь послуг B2B і є першою, хто підтримує потреби динамічного виставлення рахунків, які постійно змінюються. Мета Anchor — сприяти процвітанню власників бізнесу, дозволяючи їм зосередити свій час і ресурси на веденні бізнесу, а не на виставленні рахунків. Відвідайте www.sayanchor.com, щоб дізнатися більше та розпочати роботу.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для виставлення рахунків

Вебсайт: sayanchor.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Anchor». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Wave

Wave

waveapps.com

Xero

Xero

xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

SuiteDash

SuiteDash

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