Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Anadolu Agency» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Джерело надійних новин. Агентство Anadolu представляє читачам у Туреччині новини, фотографії та відео.

Вебсайт: aa.com.tr

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Anadolu Agency». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.