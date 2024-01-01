Amira Learning розробила першого інтелектуального помічника з читання, який слухає студентів, коли вони читають вголос, оцінює майстерність і надає персоналізовані уроки для прискорення оволодіння читанням. Компанію заснувала команда колишніх інженерів і керівників з Pearson, IBM, ACT і Renaissance і створена на основі 20 років досліджень Університету Карнегі-Меллона. Місія Amira Learning полягає в тому, щоб допомогти усунути прогалину в грамотності в 43 мільйони людей в Америці, створивши персоналізований і захоплюючий досвід читання для дітей. Штаб-квартира компанії розташована в Сан-Франциско. Компанія залучила понад 40 мільйонів доларів США від інвесторів, зокрема Owl Ventures, Authentic Ventures, Vertical Venture Partners, Houghton Mifflin Harcourt, Outcomes Collective, Google Assistant Fund, Amazon Alexa Fund, ReThink Education і GSV AcceleraTE. Нині ним користуються понад 2500 шкіл, охоплюючи майже один мільйон учнів у Сполучених Штатах та по всьому світу.

Вебсайт: amiralearning.com

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