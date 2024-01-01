American Military News є одним із найчитаніших військових та зовнішніх новин у світі. Наша місія полягає в тому, щоб повідомляти про питання, пов’язані з армією США, міжнародними справами, поточними подіями та культурними темами. Наші репортажі відверті й точні, а наша віра в чесність журналістів означає, що читачі отримають факти без інтерпретації. Ми віримо в цілісність індустрії новин і переконані, що читачі повинні просто «отримувати новини» відповідно до фактів.

Вебсайт: americanmilitarynews.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «American Military News». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.