American Chemical Society

Американське хімічне товариство – це незалежна членська організація, затверджена Конгресом, яка представляє професіоналів усіх ступенів і в усіх галузях хімічних наук. Маючи понад 150 000 членів, ACS є найбільшим у світі науковим товариством і одним із провідних світових джерел авторитетної наукової інформації. Некомерційна організація ACS знаходиться в авангарді хімічного підприємства, що розвивається, і є головним професійним домом для хіміків, інженерів-хіміків та суміжних професій у всьому світі. ACS є динамічною та далекоглядною компанією, яка прагне «покращити життя всіх людей завдяки трансформаційній силі хімії». Це бачення ─ розроблене та прийняте Радою директорів ACS після широких консультацій із членами ─ повністю доповнює заяву про місію ACS, яка полягає в «розвиванні більш широкого хімічного підприємства та його практиків на благо Землі та всіх її людей». Разом ці два твердження представляють нашу головну причину існування та забезпечують стратегічну основу для наших зусиль. ACS видає численні наукові журнали та бази даних, скликає великі дослідницькі конференції та забезпечує освітню, наукову політику та програми кар’єри в хімії. Ми також щороку надаємо понад 22 мільйони доларів на гранти на дослідження в нафтовій та суміжних сферах. Ми також відіграємо провідну роль у навчанні та спілкуванні з політиками та широкою громадськістю щодо важливості хімії в нашому житті.

Вебсайт: acs.org

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