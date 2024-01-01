American Chemical Society

American Chemical Society

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: acs.org

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «American Chemical Society» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Американське хімічне товариство – це незалежна членська організація, затверджена Конгресом, яка представляє професіоналів усіх ступенів і в усіх галузях хімічних наук. Маючи понад 150 000 членів, ACS є найбільшим у світі науковим товариством і одним із провідних світових джерел авторитетної наукової інформації. Некомерційна організація ACS знаходиться в авангарді хімічного підприємства, що розвивається, і є головним професійним домом для хіміків, інженерів-хіміків та суміжних професій у всьому світі. ACS є динамічною та далекоглядною компанією, яка прагне «покращити життя всіх людей завдяки трансформаційній силі хімії». Це бачення ─ розроблене та прийняте Радою директорів ACS після широких консультацій із членами ─ повністю доповнює заяву про місію ACS, яка полягає в «розвиванні більш широкого хімічного підприємства та його практиків на благо Землі та всіх її людей». Разом ці два твердження представляють нашу головну причину існування та забезпечують стратегічну основу для наших зусиль. ACS видає численні наукові журнали та бази даних, скликає великі дослідницькі конференції та забезпечує освітню, наукову політику та програми кар’єри в хімії. Ми також щороку надаємо понад 22 мільйони доларів на гранти на дослідження в нафтовій та суміжних сферах. Ми також відіграємо провідну роль у навчанні та спілкуванні з політиками та широкою громадськістю щодо важливості хімії в нашому житті.

Вебсайт: acs.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «American Chemical Society». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Scientific American

Scientific American

scientificamerican.com

PsyPost

PsyPost

psypost.org

Science

Science

science.org

ScienceDirect

ScienceDirect

sciencedirect.com

Crossref

Crossref

crossref.org

Frontiers

Frontiers

frontiersin.org

MirrorThink

MirrorThink

mirrorthink.ai

PNAS

PNAS

pnas.org

scite.ai

scite.ai

scite.ai

Raklet

Raklet

raklet.com

SHRM

SHRM

shrm.org

WildApricot

WildApricot

wildapricot.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності