Альтернативи - Amber Engine
Salsify
salsify.com
Платформа CommerceXM від Salsify забезпечує досвід, який потребують покупці на кожному етапі шляху до покупки, всюди на цифровій полиці.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...
Creative Force
creativeforce.io
Creative Force — це провідна платформа керування виробництвом контенту для великомасштабного виробництва контенту електронної комерції. Ми надаємо провідним брендам, роздрібним торговцям і комерційним студіям можливість надавати високоякісну та послідовну електронну комерцію та редакційні зображення...
Jasper PIM
jasperpim.com
Система керування інформацією про продукт (PIM) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), яке функціонує як базове сховище для всієї інформації про продукт, надаючи єдиний інструмент для централізації, продажу та синхронізації даних про продукт у всьому бізнесі. Ці дані можна використовувати дл...
Contentserv
contentserv.com
Завдяки своїй хмарі Product Experience Cloud Contentserv прагне створити комплексне хмарне рішення, яке дозволить компаніям запропонувати безперебійний, незалежний від каналів і високоперсоналізований досвід покупки. Завдяки автоматизації та інтеграції вмісту продукту в одному центральному місці, ві...
ChannelPilot
channelpilot.com
ChannelPilot — це хмарне інноваційне багатоканальне рішення для онлайн-магазинів, агентств і брендів. Продукти автоматично розміщуються на тисячах онлайн-платформ у всьому світі. Різні можливості для аналізу та оптимізації гарантують найкращу якість даних про продукт. Це, у свою чергу, збільшує ваш ...
Apimio
apimio.com
APIMIO — це інструмент керування інформацією про продукт (PIM), який дозволяє виробникам оптимізувати канали даних про продукт для своїх роздрібних продавців. Забудьте про підтримку електронних таблиць, PDF-файлів або файлів Word, за допомогою APIMIO ви можете збирати та завантажувати інформацію в ц...
Surefront
surefront.com
Surefront — це хмарна платформа «Керування життєвим циклом продукту» (PLM), «Керування інформацією про продукт» (PIM) і «Керування взаємовідносинами з оптовими клієнтами» (CRM) «3-в-1», яка оптимізує процес розробки продукту та мерчандайзингу для роздрібних торговців і постачальників. Surefront замі...
Bluestone PIM
bluestonepim.com
Bluestone PIM — це перша сертифікована MACH платформа SaaS PIM. Це рішення є надзвичайно гнучким, оскільки дозволяє підключатися та ділитися інформацією про ваш продукт з іншим програмним забезпеченням, торговими майданчиками чи платформами. Bluestone PIM має офіси в Норвегії, Таїланді, Польщі, Швец...
Image Relay
imagerelay.com
Реле зображення. Усі ваші цифрові активи. Уся інформація про ваш продукт. Все в одному місці. Зустрічайте Marketing Delivery: перше в світі повністю інтегроване маркетингове рішення. Нарешті всі ваші цифрові активи та інформація про продукт в одному місці для швидкого, безперебійного створення та до...
Crystallize
crystallize.com
Надшвидка безголова торгівля для брендів і агентств, одержимих продуктами. Створюйте унікальні та незабутні враження від продукту та продавайте свої продукти в будь-якому каналі, у будь-якому масштабі та будь-яким способом, про який ви мрієте.
PIMworks
pimworks.io
PIMworks — це комплексне рішення для керування інформацією про продукт (PIM), яке допомагає централізовано керувати інформацією та даними про ваш продукт. Разом із керуванням даними про продукт онлайн-магазини та бренди можуть легко керувати цифровими активами, безперешкодно передавати точні дані пр...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...
Billtrust
billtrust.com
Прискоріть зростання онлайн-доходу, плавно масштабуйте та оптимізуйте взаємодію з клієнтами за допомогою інтелектуальної платформи веб-магазину B2B/B2C і мобільного додатка. Billtrust eCommerce створено спеціально для оптових дистриб’юторів і виробничих підприємств, щоб залишатися конкурентоспроможн...
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce — це комплексна платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає оптовикам, дистриб’юторам і виробникам B2B оцифрувати свої наскрізні продажі; від реєстрації нових потенційних клієнтів до прийому замовлень, платежів тощо! Користувачі можуть приймати замовлення на виставках, онлайн або...
Cymbio
cym.bio
Cymbio забезпечує зростання цифрових продажів для брендів за допомогою першої в світі комплексної платформи доставки та торгової площадки. Наш всеохоплюючий центр автоматизації B2B підтримує всі системи, протоколи та постачальників, водночас безперешкодно відкриваючи бренди глобальній екосистемі роз...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® є лідером у сфері оркестровки вмісту продукту, що дає змогу більш ніж 14 000 компаніям у понад 60 країнах спростити створення та розповсюдження ефектного контенту, який є точним, послідовним і актуальним у будь-якому місці торгівлі. Завдяки своїй технологічній платформі та послугам експе...
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer — це провідна глобальна платформа PIM (управління інформацією про продукти), яка допомагає компаніям автоматизувати складні процеси B2B і підключати свої продукти до будь-якої корпоративної платформи або інструменту продажів у межах або за межами організації по всьому ланцюжку постачання...
Akeneo
akeneo.com
Akeneo є компанією, що надає досвід роботи з продуктами (PX), і є світовим лідером у сфері управління інформацією про продукт (PIM); створення світу, де кожна взаємодія з продуктом є досвідом, який направляє споживачів і професіоналів до найкращої покупки в будь-який час і в будь-якому місці. Akeneo...
Plytix
plytix.com
Plytix PIM є провідним програмним забезпеченням для керування інформацією про продукт для малого та середнього бізнесу в усьому світі завдяки своєму зручному інтерфейсу, низькій ціні та підходу до адаптації та підтримки клієнтів. Plytix PIM допомагає компаніям оптимізувати процеси управління інформа...
Pimcore
pimcore.com
Полюбляють розробники, агентства та підприємства: Pimcore Platform™ — це передова платформа з відкритим кодом, якій довіряють понад 110 000 компаній у всьому світі. Він пропонує найсучасніші рішення для керування цифровими активами (DAM), керування інформацією про продукт (PIM), керування основними ...