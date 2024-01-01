Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Amazing.photos» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
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Amazing.photos — це генератор фотографій профілю зі штучним інтелектом, який дозволяє користувачам легко створювати понад 100 дивовижних фотографій із собою лише за допомогою 20 завантажених фотографій.
Якість фотографій світового рівня з роздільною здатністю Full HD 2048x2048. Використовувана технологія ШІ називається Stable Diffusion, яка є формою тонкого налаштування моделі для розпізнавання конкретної людини.
Користувачі володіють фотографіями, які вони створюють, і можуть робити з ними все, що завгодно, зокрема завантажувати, ділитися, видаляти, продавати або робити татуювання.
Фотографії надійно зберігаються на серверах у Франкфурті, Німеччина, і Amazing.photos серйозно ставиться до конфіденційності, ніколи не продаючи дані користувачів. Оплата здійснюється через Stripe, лідера галузі, і Amazing.photos ніколи не переглядає та не зберігає інформацію про платіж.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Amazing.photos». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.