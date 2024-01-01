Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «amazee.io» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

amazee.io надає платформу для доставки додатків і хостингу для команд інженерів для більш ефективного розгортання додатків. Платформа з відкритим вихідним кодом, орієнтована на розробників, спрощує життя та роботу розробників, мінімізуючи стрес від керування інфраструктурою чи операціями. amazee.io підтримує організації в прискоренні впровадження хмари та контейнерів і надає легко керований Kubernetes для команд розробників. amazee.io працює в будь-якій точці світу з підтримкою 24/7/365.

Вебсайт: amazee.io

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