amazee.io

amazee.io

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Вебсайт: amazee.io

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amazee.io надає платформу для доставки додатків і хостингу для команд інженерів для більш ефективного розгортання додатків. Платформа з відкритим вихідним кодом, орієнтована на розробників, спрощує життя та роботу розробників, мінімізуючи стрес від керування інфраструктурою чи операціями. amazee.io підтримує організації в прискоренні впровадження хмари та контейнерів і надає легко керований Kubernetes для команд розробників. amazee.io працює в будь-якій точці світу з підтримкою 24/7/365.
Категорії:
Software Development
Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS).

Вебсайт: amazee.io

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Gitpod

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