Альтернативи - Alteryx

MATLAB Online

MATLAB Online

mathworks.com

MATLAB Online забезпечує доступ до MATLAB з будь-якого стандартного веб-браузера, де б ви не мали доступу до Інтернету. MATLAB Online пропонує хмарне сховище та синхронізацію, а також співпрацю за допомогою обміну та публікації в Інтернеті, що робить його ідеальним для викладання, навчання та легког...

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:

Looker

Looker

looker.com

Looker — це програмне забезпечення для бізнес-аналітики та платформа аналітики великих даних, яка допомагає вам легко досліджувати, аналізувати та ділитися бізнес-аналітикою в реальному часі.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Керовані блокноти для науковців і дослідників даних.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.

Grow

Grow

grow.com

Програмне забезпечення бізнес-аналітики, яке надає інформацію, яка вкрай необхідна для розвитку та трансформації вашого бізнесу.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.

Metabase

Metabase

metabase.com

Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічн...

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Легко створюйте, аналізуйте та діліться картами. Діліться з друзями, вставляйте карти на веб-сайти та створюйте зображення або PDF.

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та ро...

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc. – це компанія, що розробляє хмарне програмне забезпечення, розташована в Американ-Форк, штат Юта, США. Вона спеціалізується на інструментах бізнес-аналітики та візуалізації даних.

Sisense

Sisense

sisense.com

Програмне забезпечення Business Intelligence від Sisense, лідера індустрії BI для складних даних – легко готувати, аналізувати та досліджувати зростаючі дані з багатьох джерел.

Observable

Observable

observablehq.com

Досліджуйте, аналізуйте та пояснюйте дані. Як команда. Відкрийте для себе нові ідеї, дайте відповіді на додаткові запитання та приймайте кращі рішення.

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Карти та розташування для розробників. Точні дані про місцезнаходження та потужні інструменти розробника, щоб змінити спосіб орієнтування у світі.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode — це платформа даних для спільної роботи, яка поєднує SQL, R, Python і візуальну аналітику в одному місці. Підключайтеся, аналізуйте та діліться швидше.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...

Formula Bot

Formula Bot

formulabot.com

Революціонізуйте ваш робочий процес даних і електронних таблиць за допомогою ШІ. Перетворіть свої текстові інструкції на формули та багато іншого безкоштовно за лічені секунди.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

Спілкуйтеся зі своєю базою даних за допомогою ШІ. Ставте запитання природною мовою та отримуйте відповіді за лічені секунди. Більше жодних SQL-запитів, жодної науки про дані.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.

ImgCreator

ImgCreator

imgcreator.ai

ImgCreator може створити будь-яке зображення просто з вашого введеного тексту! Від унікальних і реалістичних фотографій у блогах до творчих ілюстрацій чи аніме. Киньте виклик своїй уяві та отримуйте задоволення зараз!

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Klipfolio — це онлайн-платформа інформаційних панелей для створення потужних інформаційних панелей у реальному часі для вашої команди чи клієнтів.

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — це сучасна платформа даних для науки та аналітики даних. Ноутбуки для спільної роботи, чудові програми для обробки даних і безпека корпоративного рівня.

Healthcheck.io

Healthcheck.io

healthchecks.io

Простий і ефективний моніторинг завдань Cron. Ми сповіщаємо вас, коли ваші нічні резервні копії, щотижневі звіти, завдання cron і заплановані завдання не виконуються вчасно.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData — це вбудована платформа BI та аналітики, яка забезпечує швидку, надійну та просту у використанні аналітику. Створено для всіх ваших бізнес-користувачів.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Інтуїція, необхідна для керування бізнесом! Завдяки витратам на проект, часу та витрат у режимі реального часу керувати своїми проектами, завданнями та клієнтами стає дуже просто. Отримайте багаті інтерактивні діаграми на рівні членів команди, проекту, клієнта та компанії. Ми знаємо, що ваш бізнес н...

Radar

Radar

radar.com

Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.

Chartio

Chartio

chartio.com

Хмарне рішення бізнес-аналітики та аналітики Chartio дозволяє кожному аналізувати свої дані зі своїх бізнес-додатків.

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