Alternative Payments — це платіжна платформа B2B із повним набором послуг, яка спрощує й автоматизує платежі для вас і ваших клієнтів. Запропонуйте своїм клієнтам надійну та безпечну платформу для оплати рахунків-фактур за допомогою багатьох способів оплати (ACH, кредитні картки та оплата частинами). Інтегруйте з провідними програмними рішеннями для бухгалтерського обліку та PSA, щоб синхронізувати рахунки-фактури та зробити автоматичне звірення легким. Увімкніть автоматизацію, як-от автоматичну оплату та автоматичні нагадування електронною поштою, щоб заощадити час і швидше збирати рахунки-фактури, а також розблокувати статистичні дані, щоб надати вам повну видимість платежів і краще прогнозувати грошові потоки. Все в одній платформі.

Вебсайт: alternativepayments.io

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