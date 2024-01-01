Alternative Payments

Alternative Payments

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Вебсайт: alternativepayments.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Alternative Payments» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Alternative Payments — це платіжна платформа B2B із повним набором послуг, яка спрощує й автоматизує платежі для вас і ваших клієнтів. Запропонуйте своїм клієнтам надійну та безпечну платформу для оплати рахунків-фактур за допомогою багатьох способів оплати (ACH, кредитні картки та оплата частинами). Інтегруйте з провідними програмними рішеннями для бухгалтерського обліку та PSA, щоб синхронізувати рахунки-фактури та зробити автоматичне звірення легким. Увімкніть автоматизацію, як-от автоматичну оплату та автоматичні нагадування електронною поштою, щоб заощадити час і швидше збирати рахунки-фактури, а також розблокувати статистичні дані, щоб надати вам повну видимість платежів і краще прогнозувати грошові потоки. Все в одній платформі.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення «Оплата в розстрочку» та «Купи зараз, заплати пізніше» (BNPL).
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: alternativepayments.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Alternative Payments». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Klarna

Klarna

klarna.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Affirm

Affirm

affirm.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Zip

Zip

zip.co

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