Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Almo Chat» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Almo Chat is an AI-Powered custom chatbot that is trained on your content and knowledge base (Website, Documents, Text, Q&A). Almo Chat helps businesses enhance customer interactions and provide 24x7 Customer Support and Issue Resolutions. Almo Chat can also help collect users' details and Feedback.

Вебсайт: almochat.com

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