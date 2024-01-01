Альтернативи - Ally.io

Asana

Asana

asana.com

Asana — це веб- та мобільна програма, розроблена, щоб допомогти командам організовувати, відстежувати та керувати своєю роботою. Forrester, Inc. повідомляє, що «Asana спрощує командне керування роботою». Його випускає однойменна компанія. (Asana, Inc.) Його заснували в 2008 році співзасновник Faceb...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.

Coda

Coda

coda.io

Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.

Fibery

Fibery

fibery.io

Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.

Wrike

Wrike

wrike.com

Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice — це платформа управління персоналом, яка дає змогу керівникам персоналу створювати зацікавлені, високоефективні команди, надихати переможну культуру та приймати стратегічні бізнес-рішення на основі даних.

Hive

Hive

hive.com

Платформа продуктивності №1 для швидкозмінних команд. Керуйте проектами, відстежуйте завдання та співпрацюйте з командами будь-якого розміру. Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію вже сьогодні.

15Five

15Five

15five.com

Програмне забезпечення 15Five підвищує продуктивність і залученість співробітників, постійно ставлячи запитання та починаючи правильні розмови.

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Ваш бізнес розвивається, коли зростають ваші люди. Ми віримо, що успіх вашого бізнесу — і нашого — залежить від людей. За допомогою нашого перевіреного набору бізнес-інструментів ми спрямуємо вашу команду та бізнес до стабільного зростання.

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome — це універсальна платформа для управління продуктивністю. OKR і цілі, огляди ефективності, відгуки, зустрічі 1:1, опитування залучення. Демо зараз.

Profit.co

Profit.co

profit.co

Програмне забезпечення OKR, яке допоможе вам реалізувати вашу стратегію. Зосередьтеся на цілях. Вимірюйте свій прогрес. Досягніть результатів.

Hypercontext

Hypercontext

hypercontext.com

Гіперконтекст (попереднє Soapbox) допомагає менеджерам краще проводити особисті зустрічі, командні зустрічі та дискусії. Створюйте порядок денний, керуйте зустрічами, ставте цілі й отримуйте відгуки — усе в одному місці.

Range

Range

range.co

Підживлюйте кращу командну роботу. Зробіть вашу команду більш зв’язаною, зосередженою та продуктивною незалежно від того, де вони працюють.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій дл...

WorkBoard

WorkBoard

myworkboard.com

Орієнтуйтеся на результати, координуйте цілеспрямовану роботу та забезпечте підзвітність у розподілених організаціях.

Officevibe

Officevibe

officevibe.com

Виявіть найкраще у своїй команді. Єдина платформа для взаємодії з членами вашої команди та розвитку довіри. Вирішуйте проблеми та нарощуйте сильні сторони, щоб ваша команда могла працювати якнайкраще.

OnePlan

OnePlan

oneplan.ai

OnePlan пропонує стратегічне рішення Microsoft Office 365 для управління портфелем, фінансами та ресурсами, яке відповідає потребам кожного PMO.

Inspire Software

Inspire Software

inspiresoftware.com

Inspire Software — це інтегрована комплексна платформа безперервного управління ефективністю, включаючи ефективність, цілі або OKR, зворотний зв’язок, 1:1, визнання, навчання та пульсові опитування — для покращення виконання стратегії та стимулювання зростання.

Weekdone

Weekdone

weekdone.com

Вирівняйте свою організацію за допомогою ефективного встановлення цілей на основі OKR, щотижневих перевірок і відстеження продуктивності співробітників. Безкоштовно керуйте командою до 3 користувачів.

Perdoo

Perdoo

perdoo.com

Платформа OKR, яку використовують амбітні організації в понад 70 країнах. Вільний назавжди. Необмежена кількість цілей. Найкраща підтримка та ресурси.

Apptio

Apptio

apptio.com

Apptio – це компанія, розташована в Белв’ю, штат Вашингтон, заснована в 2007 році, яка розробляє технологічне програмне забезпечення для управління бізнесом як послугу (SaaS). Корпоративні програми Apptio призначені для оцінки та передачі інформації про вартість ІТ-послуг для цілей планування, бюдже...

Betterworks

Betterworks

betterworks.com

Об’єднайте свою організацію та надайте своїм співробітникам можливість працювати за допомогою злагодженості, відданості та прозорості

Swit

Swit

swit.io

Swit — це платформа для спільної роботи всієї компанії, яка плавно поєднує командний ЧАТ і керування ЗАВДАННЯМИ в одному зручному місці.

Hirebook

Hirebook

hirebook.com

Hirebook — це орієнтована на людей платформа, яка допомагає компаніям розширювати можливості своїх команд за допомогою перевірок, OKR, KPI та завдань, об’єднаних у комплексний інструмент для проведення зустрічей. Це дозволяє менеджерам спілкуватися зі співробітниками, надає спеціальний простір для о...

Peoplebox

Peoplebox

peoplebox.ai

Peoplebox — це програмне забезпечення для залучення та ефективності, яке дозволяє вам стимулювати залучення та утримання, навчаючи менеджерів за допомогою аналізу відгуків та інструментів ефективності.

Tability

Tability

tability.app

Отримайте свої цілі з електронних таблиць. Розумніший і простіший спосіб об’єднати свою команду навколо цілей і результатів – без відчуття, що це клопіт.

ConectoHub

ConectoHub

conectohub.com

OKR Integrated Agile Work Management - Керуйте своєю роботою та зв'язуйте бізнес-результати з цілями компанії - Управління проектами - Управління завданнями - Управління командою

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