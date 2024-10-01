Альтернативи - Alloy Automation
Tray.io
tray.io
Tray.io — це мультифункціональний iPaaS на основі штучного інтелекту, який пришвидшує час інтеграції від місяців до днів на одній платформі. Tray Universal Automation Cloud усуває потребу в розрізнених інструментах і технологіях для автоматизації складних внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів. Унів...
NexHealth
nexhealth.com
NexHealth є провідною платформою для залучення пацієнтів, яка напряму інтегрується з системами медичних записів. Робочі процеси вашого бізнесу покращуються завдяки онлайн-плануванню NexHealth у режимі реального часу, автоматичним нагадуванням про зустріч, обміну повідомленнями пацієнтів, цифровим фо...
Duffel
duffel.com
Ми пропонуємо потужний API, який дає змогу будь-якій туристичній компанії шукати, бронювати та продавати рейси в мережі провідних світових авіакомпаній за лічені хвилини, а не за місяці.
entri
entri.com
Entri — це API для користувацьких доменів. Ми спрощуємо для вашої програми підключення, захист, продаж і підтримку спеціальних доменів. ПОТУЖНІСТЬ Стимулюйте оновлення свого продукту, пропонуючи власні домени. Entri Power дозволяє швидко та легко розгорнути цю функцію за допомогою лише кількох рядкі...
Merge
merge.dev
Merge — це один API для додавання сотень інтеграцій до вашого продукту. Платформа Merge полегшує безпечний доступ до даних, пропонуючи уніфіковані API для ключових категорій програмного забезпечення, включаючи HRIS, бухгалтерський облік, CRM, зберігання файлів тощо. Merge забезпечує повний життєвий ...
Apideck
apideck.com
Apideck дозволяє розробникам створювати масштабні інтеграції за допомогою набору уніфікованих API, що охоплюють бухгалтерський облік, CRM, HRIS, ATS, зберігання файлів, управління проектами та електронну комерцію. Економія часу та витрат на обслуговування, щоб інженери могли зосередитися на основном...
Finch
tryfinch.com
Розблокуйте дані про організацію, оплату праці та пільги з понад 200 систем нарахування заробітної плати та HRIS за допомогою однієї інтеграції. Наша місія полягає в тому, щоб демократизувати доступ до інфраструктури, яка лежить в основі сектору зайнятості, відкрити вкрай необхідні інновації та ство...
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt — це вбудована інтеграційна платформа, яка забезпечує зручне підключення програм SaaS. Завдяки Cobalt SaaS-компанії можуть пропонувати своїм клієнтам інтеграцію в оригінальній манері. Завдяки каталогу з понад 250 готових інтеграцій, який швидко зростає, Cobalt забезпечує широке охоплення бага...
Unified.to
unified.to
«Один API для інтеграції всього» — ми єдина платформа розробників API для інтеграції SaaS. На створення одного запиту клієнта на інтеграцію може знадобитися кілька місяців. За допомогою Unified.to ви можете запустити всі інтеграції, які потрібні вашим клієнтам, лише за кілька годин. Unified.to — це ...
StackOne
stackone.com
StackOne змінює спосіб, у який постачальники SaaS створюють неймовірні інтеграції, завдяки своїй потужній пропозиції Unified API. За допомогою StackOne компанії можуть легко підключатися до кількох інструментів і джерел даних, створюючи бездоганний досвід і масштабоване рішення для різних платформ і...
Aurinko.io
aurinko.io
Aurinko забезпечує основні комунікаційні функції та пропонує готову логіку синхронізації CRM, а також готові до інтеграції надбудови Gmail і Outlook, які дозволяють бізнес-платформам (CRM, ATS, PM, PRM, LMS) увімкнути інтелектуальне керування взаємовідносинами . *** CRM Sync Logic *** УВІМКНУТИ ІНТЕ...
Codat
codat.io
Codat допомагає банкам будувати глибші зв’язки з бізнес-клієнтами. Ми пропонуємо продукти, які спрощують доступ, синхронізацію та інтерпретацію даних із фінансового програмного забезпечення клієнтів для конкретних випадків використання, таких як підключення постачальників до програм комерційних карт...
Terra
tryterra.co
API, який дає змогу інтегрувати такі пристрої, як Garmin, Fitbit, Apple, Google, Polar, Eight Sleep, Oura та інші, через єдине джерело.
Kombo
kombo.dev
Пора перестати ганятися за інтеграціями. Швидко запропонуйте інтеграції, про які запитують ваші клієнти — створіть уніфікований API Kombo, щоб розблокувати постійно зростаючий набір інтеграцій HR та ATS.
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo — це шлюз даних для доступу до даних творців безпосередньо з вихідних платформ. Phyllo створює основну інфраструктуру, яка з’єднується з кожною платформою творців, підтримує живу подачу даних для систем, які ці платформи використовують для керування даними творців, і надає нормалізований набі...
Yapily
yapily.com
Підключайтеся до тисяч банків у 19 країнах за лічені хвилини через відкритий банківський API Yapily. Отримуйте доступ до даних, обробляйте платежі та багато іншого. Що будуватимеш? Розвивайте інноваційні продукти за допомогою відкритого банківського обслуговування. Підключіться до відкритої банківс...
Railz
railz.ai
Railz будує найбільшу мережу фінансових даних для майбутнього фінансів. Ми прагнемо встановити зв’язок між перспективними фінансовими установами та компаніями та фінансовими даними їхніх клієнтів малого та середнього бізнесу. Наше рішення Accounting Data-as-a-Service™ пропонує фінансовим установам і...
Pyas
pyas.io
Pyas — це рішення API для інтеграції календаря для стартапів і індивідуальних розробників. Створіть свою функцію інтеграції календаря за хвилини замість місяців. Легко інтегруйте з Календарем Google і Microsoft Outlook. Інтегруйте Zoom і Google Meet для відеоконференцій за допомогою єдиного API.
Pinwheel
pinwheelapi.com
Pinwheel працює над створенням більш справедливої фінансової системи, відкриваючи доступ API до систем нарахування заробітної плати. Pinwheel надає платформу, яка дозволяє споживачам підключати свій обліковий запис до будь-якої програми. Побудувавши труби, які з’єднують ці системи з банками, креди...
Truv
truv.com
Найбезпечніші та найнадійніші API-з’єднання з платіжними рахунками, що дозволяє перевіряти доходи та роботу, перемикати прямі депозити тощо.
API2Cart
api2cart.com
API2Cart допомагає інтегрувати ваш сервіс із кількома кошиками для покупок. Це 1 API, який працює однаково на всіх різних платформах для покупок, тож якщо ваші клієнти мають свої магазини на різних платформах, вам не потрібно створювати окремі інтеграції API для кожного з них один за одним, це можна...
Truto
truto.one
Truto.one дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам інтеграцію HRIS, ATS, CRM, служби підтримки, продажу квитків, платіжних шлюзів, платформ підписки, бухгалтерського обліку, електронної комерції та електронної пошти з уніфікованими API.
Nylas
nylas.com
Сотні тисяч розробників у всьому світі використовують Nylas для збільшення швидкості та безперешкодного створення настроюваних можливостей електронної пошти та планування за допомогою найсучасніших API. Nylas — це єдина платформа, яка надає розробникам універсальний доступ до постачальників електрон...
Hotglue
hotglue.com
hotglue дає змогу розробникам за лічені хвилини запропонувати своїм клієнтам нативну, орієнтовану на користувача інтеграцію SaaS, не жертвуючи контролем над даними. Вбудувавши hotglue у вашу веб-програму, клієнти можуть підключити свої програми SaaS від сторонніх розробників, не виходячи з вашої про...
Integration Labs
integrationlabs.co
Уніфікований API для фінансових даних бізнесу. Integration Labs полегшує взаємодію з фінансовими даними клієнтів вашого бізнесу. Провідні SaaS, платіжні та фінансові компанії використовують єдиний API для легкого отримання та синхронізації даних між обліковими, комерційними та платіжними платформа...