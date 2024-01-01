Альтернативи - Allo

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.

Miro

Miro

miro.com

Miro — це онлайн-платформа для спільної дошки, яка дозволяє розподіленим командам ефективно працювати разом, від мозкового штурму за допомогою цифрових наліпок до планування та керування гнучкими робочими процесами.

Jamboard

Jamboard

google.com

Jamboard — це система інтерактивної дошки, розроблена Google як частина Google Workspace, раніше відомої як G Suite. Він був офіційно анонсований 25 жовтня 2016 року. Він має 55-дюймовий сенсорний дисплей 4K і сумісний для онлайн-співпраці через кросплатформну підтримку через безкоштовний пакет Goog...

Lucid

Lucid

lucid.app

Lucid — це єдиний візуальний пакет для співпраці, який дає командам можливість переходити від уявлення майбутнього до його побудови.

MURAL

MURAL

mural.co

Наша платформа та професійні послуги дозволяють інноваційним командам думати та співпрацювати візуально для вирішення важливих проблем. Просто запишіть те, що думаєте, на наліпках. Потім упорядкуйте списки, блок-схеми, діаграми, рамки, методи та малюнки, щоб активізувати та вирівняти свою команду.

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Ніби у Міро та Обсидіана народилася дитина. Упорядковуйте та об’єднуйте свої атомарні нотатки за допомогою методу Зеттелкастен. Переглядайте всі свої думки в одному місці та легко діліться ними.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Створюйте діаграми UML, блок-схеми, каркаси тощо. Наше безкоштовне програмне забезпечення для діаграм та онлайн-інструменти для діаграм покращують співпрацю та спілкування.

Fibery

Fibery

fibery.io

Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet — це цифрове полотно для створення чудових проектів, якими легко ділитися та співпрацювати. Він працює як аркуш паперу. Ми даємо вам порожню сторінку - падлет - і ви можете розміщувати на ній все, що завгодно. Перетягніть відео, запишіть інтерв’ю, зробіть селфі, напишіть власні текстові допис...

Explain Everything

Explain Everything

explaineverything.com

Навчайте, презентуйте, створюйте ескізні нотатки, записуйте відео та працюйте разом – усе це на дошці Explain Everything. Порівняно з іншими інструментами, Explain Everything є швейцарським армійським ножем серед програм для дошок. Завдяки його унікальній універсальності відкриваються нові можливост...

Creately

Creately

creately.com

Програмне забезпечення для візуального робочого простору для спільної роботи над мозковим штурмом, плануванням, виконанням і аналізом проектів. Співпраця в реальному часі, нескінченне полотно та потужні можливості створення діаграм.

Weje

Weje

weje.io

Новий спосіб збирати, упорядковувати та ділитися будь-чим на віртуальних онлайн-дошках за допомогою безкоштовної платформи для командної співпраці.

Conceptboard

Conceptboard

conceptboard.com

Нескінченне полотно для всієї вашої команди. Працюйте разом, візуально за допомогою спільної онлайн-дошки Conceptboard.

Magma

Magma

magma.com

Приєднуйтеся до спільноти понад 1 мільйона художників і студій, які використовують Magma, щоб обдумувати та створювати ідеї за допомогою цифрового малювання на спільному полотні в режимі реального часу. Розпочніть сеанс спільного малювання безпосередньо у своєму браузері, встановлення програмного за...

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

Простий і потужний редактор блок-схем.

Webex

Webex

webex.com

Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...

Limnu

Limnu

limnu.com

Limnu — найкраща онлайн-дошка для спільної роботи.

Ayoa

Ayoa

ayoa.com

Думайте інакше, досягайте більшого. Ayoa — це інклюзивний комплексний додаток для створення інтелектуальних карт, дошки та спільної роботи, призначений для сприйняття відмінностей, підвищення творчості та досягнення результатів.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix — це онлайн-дошка для спільної роботи, яка об’єднує різні інструменти для підвищення ефективності команди та вільної уяви команди

Collaboard

Collaboard

collaboard.app

Співпраця стала візуальною. Відкрийте для себе потужність цієї цифрової дошки та вдосконаліть спосіб роботи з вашим підприємством.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Програмне забезпечення для онлайн-схем для створення та безпечного обміну блок-схемами, каркасами, UML-моделями, мережевими діаграмами тощо. Більше 2,5 мільйонів користувачів. Почніть з безкоштовного облікового запису!

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Спільна платформа для створення агентів ШІ. Команди використовують Voiceflow для розробки, тестування та запуску чату чи голосових агентів ШІ — разом, швидше та в масштабі.

Switchboard

Switchboard

switchboard.app

Звільніть місце для більшої кількості спільних зустрічей. Візьміть із собою інструменти, якими ви вже користуєтеся, і працюйте пліч-о-пліч зі своєю командою, клієнтами та клієнтами.

Aha!

Aha!

aha.io

Увійдіть у свій Aha! робочий простір. У вас ще немає облікового запису? Підпишіться на безкоштовну 30-денну пробну версію програмного забезпечення №1 у світі для створення дорожньої карти.

UXPressia

UXPressia

uxpressia.com

UXPressia — це спільна платформа для картографування клієнтського досвіду, яка дозволяє створювати, експортувати та ділитися картами подорожей клієнтів, персонажами та картами впливу в Інтернеті. Набір інструментів простий для початківців, але потужний для професіоналів. Командам особливо сподобають...

Klaxoon

Klaxoon

klaxoon.com

Упевнено проводьте ефективні семінари. Безпроблемна платформа, що об’єднує команди для індивідуальних і продуктивних семінарів.

HuddleIQ

HuddleIQ

huddleiq.com

HuddleIQ — це онлайн-дошка, переосмислена для потреб сьогодення, яка пропонує безмежні способи ділитися, презентувати та співпрацювати в Інтернеті. Проводьте зустрічі, мозковий штурм, мапу розуму, діліться документами, проводите презентації та онлайн-класи за допомогою безмежно масштабованого цифров...

Bluescape

Bluescape

bluescape.com

Втілюйте свої зустрічі та бачення в життя. Від стартових заходів і мозкових штурмів до презентацій і оглядів, Bluescape — це рішення для проведення зустрічей, де процвітають творчі ідеї.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

Проста та потужна візуальна платформа UX. Створюйте карти сайту, потоки користувачів і каркаси, щоб забезпечити ефективніше планування UX і веб-розробку. FlowMapp дозволяє командам планувати та розробляти цифровий досвід разом, у режимі реального часу та в одному місці ⚙️ Як користуватися FlowMapp? ...

Stormboard

Stormboard

stormboard.com

Працюйте краще разом. Використовуйте спільний робочий простір Stormboard, щоб генерувати більше ідей, а потім визначати пріоритети, організовувати та вдосконалювати ці ідеї, щоб зробити ваші зустрічі, мозкові штурми та проекти більш продуктивними та ефективними.

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