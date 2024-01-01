Allganize

Allganize

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Вебсайт: allganize.ai

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Платформа розуміння документів зі штучним інтелектом Allganize, Alli, розроблена для надання інноваційних рішень для вирішення різноманітних проблем продуктивності підприємства. Alli пропонує чат-боти AI, корпоративний chatGPT і AI OCR, що робить його універсальним рішенням для обробки та аналізу документів. Він використовує машинне навчання та розпізнавання шаблонів для обробки структурованих і неструктурованих документів, досягаючи виняткової точності з показником успішності понад 99%. Alli GPT особливо підходить для випадків використання корпоративного пошуку, оскільки він надає точні відповіді як із внутрішніх, так і зовнішніх джерел, усуваючи необхідність пошуку в кількох документах. Alli Capture, з іншого боку, автоматизує захоплення даних зі структурованих і неструктурованих документів, значно скорочуючи час і витрати, спричинені помилками та неефективністю під час обробки вручну. Alli Answer — це інструмент обробки природної мови, який надає швидкі та точні відповіді на запитання користувачів, організовуючи інформацію в зручний спосіб. Allganize вирішує проблему продуктивності, з якою стикаються різні галузі, зокрема ігровий, інформаційні технології, електронна комерція, державний сектор, будівництво, нафтогазовий сектор, страхування, фінансові послуги та кадри. Попередньо навчені моделі Allganize і вдосконалені моделі потоку даних можуть створювати індивідуальні рішення для цих галузей за кілька днів без необхідності кодування. Він також підтримує високий рівень безпеки, дотримуючись правил і стандартів безпеки, впроваджуючи методи безпечного проектування та проводячи поточні перевірки, щоб гарантувати безпеку та безпеку платформи. Загалом, Allganize має набір інструментів, які можуть допомогти організаціям отримати інформацію з їхніх ефективна робота з неструктурованими даними, автоматизація повторюваних і повсякденних завдань і підвищення точності.

Вебсайт: allganize.ai

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