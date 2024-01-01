Альтернативи - Allevity
ADP
adp.com
ADP пропонує провідні в галузі онлайн-рішення для нарахування заробітної плати та управління персоналом, а також оподаткування, дотримання законодавства, адміністрування пільг тощо. Отримайте найкраще з ADP.
Kwork
kwork.com
Kwork — це глобальний ринок фрілансерів із фіксованою ціною послуг від 10 доларів США. Від веб-розробки та дизайну до створення музики, SMM, SEO, редагування відео тощо – є послуга для будь-яких потреб!
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Alight
alight.com
Від прийому на роботу до виходу на пенсію та після того, як ваші співробітники залежать від ваших ресурсів, які покращать їх здоров’я, багатство та добробут. Дайте владу в їхні руки завдяки даним і технологіям, які забезпечують ясність завдяки своєчасним, ширшим інтегрованим уявленням. Досягніть кра...
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire — це простий і потужний хмарний інструмент рекрутингу, який спрощує розміщення повідомлень на дошках вакансій і керування вашими кандидатами. Без особливих зусиль створюйте нові вакансії та публікуйте важливі дошки вакансій. Просуйте через соціальні мережі та переглядайте резюме, заванта...
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR — це провідна глобальна платформа працевлаштування, яка полегшує компаніям наймання команд на міжнародному рівні. ChaadHR піклується про міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в десятках країн. Наш надійний захист інтелектуальн...
PayEntry
payentry.com
Payentry пропонує технологію, яка спрощує послуги з нарахування заробітної плати – потужний механізм обробки та найбільш інтуїтивно зрозумілий робочий процес і взаємодію з користувачем. Наш останній випуск, NextGen, робить онлайн-платформу програмного забезпечення Payentry ще швидшою, інтегрованішою...
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo допомагає шукачам роботи знайти роботу в кол-центрі, виробництві, транспортуванні та інших галузях легкої промисловості
G&A Partners
gnapartners.com
Надаючи перевірені рішення та технології у сферах людських ресурсів, виплат працівникам, адміністрування заробітної плати та безпеки на робочому місці, G&A Partners полегшує тягар виснажливих адміністративних завдань і дозволяє власникам бізнесу зосередити свій час, талант і енергію на розвитку своє...
Insperity
insperity.com
Insperity надає кадрові та бізнес-рішення, які допомагають найкращим компаніям Америки процвітати з 1986 року.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum пропонує аутсорсинг відділу кадрів, нарахування заробітної плати та адміністрування заробітної плати, виплати працівникам і адміністрування пільг, 401(k), винагороди працівникам і рішення з питань управління персоналом.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors – це фірма, яка надає послуги з підготовки та планування податків, щоб допомогти окремим особам і компаніям у будь-якій складній податковій ситуації.