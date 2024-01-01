Alkira заново відкриває мережу для хмарної ери з глобальною уніфікованою мережевою інфраструктурою, яка надається як послуга. Платформа Alkira Cloud Networking — це рішення, яке пропонує підприємствам значно спрощений досвід розгортання глобальних високошвидкісних гібридних і багатохмарних мереж, що з’єднують користувачів, сайти та хмари з інтегрованою мережею та службами безпеки, наскрізний день 2 оперативна видимість, розширені засоби контролю та управління. Немає необхідності закуповувати апаратне забезпечення, розгортати складні програмні рішення «зроби сам» або вивчати архітектуру хмарних мереж. Просто намалюйте свою мережу на інтуїтивно зрозумілому полотні цифрового дизайну, підготуйте її в один клік і почніть використовувати за лічені хвилини. Alkira Network Cloud користується довірою світових компаній зі списку Fortune-100, провідних системних інтеграторів і постачальників керованих послуг.

Вебсайт: alkira.com

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