Альтернативи - Alitu
Speechify
speechify.com
Читайте розумніше, а не складніше. Переглядайте документи, статті, PDF-файли, електронну пошту — будь-що, що ви читаєте — за допомогою нашого провідного пристрою для читання тексту в мовлення.
Soundtrap
soundtrap.com
Створення музики, редагування аудіо, петлі, автонастроювання, створення ритмів, все, що вам потрібно, щоб безкоштовно створювати музику. Це онлайн і для спільної роботи - зареєструйтеся для безкоштовного облікового запису зараз!
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm дозволяє подкастерам і медіакомпаніям легко записувати віддалені інтерв’ю в студійній якості. Кінцевий результат? Відео 4k і аудіоконтент WAV.
Murf AI
murf.ai
Переходьте від тексту до мовлення за допомогою універсального генератора голосу AI. Увімкнено штучний інтелект, справжні голоси людей. Зробіть озвучку студійної якості за лічені хвилини. Використовуйте реалістичні штучні голоси Murf для подкастів, відео та всіх ваших професійних презентацій.
Descript
descript.com
Записуйте, транскрибуйте, редагуйте, мікшуйте, співпрацюйте та опануйте своє аудіо та відео за допомогою Descript. Завантажити безкоштовно →.
Lalal.ai
lalal.ai
Перший у світі 8-ствольний спліттер🏆 Вилучення вокалу, акомпанементу та різних музичних інструментів із будь-яких аудіо- та відеофайлів за допомогою штучного інтелекту.
Zencastr
zencastr.com
Zencastr створено для роботи прямо у вашому браузері, тому ви можете записувати будь-де, не встановлюючи нічого. Усе, що потрібно зробити вашим гостям, це натиснути посилання запрошення.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення аудіо та відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає професійним подкастерам і аматорам створювати, редагувати та розповсюджувати подкасти високої якості за лічені секунди. Місія компанії полягає в тому, щоб демократизувати доступ до телемовлення за допом...
AudioStrip
audiostrip.co.uk
Майже ідеальна інструментальна та вокальна ізоляція безкоштовно! Найкращий онлайн-інструмент, який використовують музиканти для розділення вокалу з супроводу музики в аудіофайлах. Використовуйте AudioStrip безкоштовно або платіть за преміум, щоб отримати пакетне завантаження, у 10 разів швидшу ізо...
Dubverse
dubverse.ai
Найпростіший (і чарівний) спосіб дублювати відео. Зробіть свій контент багатомовним одним натисканням кнопки та охопіть більше людей.
Typecast
typecast.ai
Онлайн-генератор голосу штучного інтелекту, який може перетворити ваш текст на реальну мову. Понад 300+ гіперреалістичних голосів. Створюйте свій вміст саме так, як ви хочете!
LANDR
landr.com
LANDR — це єдина онлайн-платформа, яка підтримує виконавців протягом усього життєвого циклу їхньої музики. Створити. Мережа. майстер. Звільнення. Будь почутим. Créez. Колаборез. Masterizez. Distribuez. Soyez écouté.
SoundPiece
soundpiece.co
Створюйте красиву музику за допомогою ШІ. Просто вкажіть потрібний настрій, стиль і тривалість і створіть нову пісню за лічені секунди. Ви також можете коригувати пісні або створювати скільки завгодно варіацій. Незалежно від того, чи шукаєте ви оркестрову, електронну чи навіть звичайну долю – звуков...
Soundation
soundation.com
Створюйте музику в безкоштовній онлайн-студії у вашому браузері. Співпрацюйте, створюйте ритми, записуйте та редагуйте аудіо. Використовуйте понад 20 000 циклів і семплів, віртуальних інструментів і ефектів.
Avid
avid.com
Avid надає творцям засобів масової інформації інноваційні технології та інструменти для спільної роботи, щоб розважати, інформувати, навчати та просвітлювати світ.
Vollume
vollume.com
Vollume Control — це музичний інструмент, створений для музикантів і музичних професіоналів, щоб легше співпрацювати над проектами. Поєднання потужного керування списками відтворення, обміну повідомленнями, обміну файлами та хмарним сховищем в одній простій у користуванні програмі.
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio переосмислює ландшафт управління музичними проектами, централізуючи кожен аспект вашого творчого процесу в одній інтуїтивно зрозумілій платформі. З Numa Studio музичні професіонали можуть відчути неперевершену організацію, що веде до значної економії часу та спрощеної співпраці. Конструк...
Notetracks
notetracks.com
Notetracks допомагає творцям аудіо та відео переглядати та затверджувати творчі проекти (подкасти, музика, відео, маркетинговий вміст). У сучасному світі віддаленої співпраці не можна переглядати електронні листи для редагування чернеток (наприклад, чи можемо ми приймати «мм» і «ах» у 1:20, 23:34 15...
Audiorista
audiorista.com
Розкрийте потенціал свого вмісту за допомогою Audiorista, найкращого інструменту для створення власної мультимедійної програми. Перетворіть свої аудіокниги, подкасти, електронні книги, курси тощо на захоплюючу платформу на основі передплати, яка обслуговує як вашу усталену аудиторію, так і нових ент...
Krotos
krotos.studio
Krotos Studio, розроблена компанією Krotos, піонером у галузі аудіотехнологій, є новаторським програмним забезпеченням, розробленим, щоб змінити спосіб роботи людей зі звуковими ефектами. Ця інноваційна платформа спрощує процес створення звуку, пропонуючи повне поєднання швидкості, якості та творчої...
Audiohook
audiohook.com
Audiohook — це єдиний магазин, який дозволяє компаніям охоплювати своїх клієнтів через усі цифрові та традиційні аудіоканали.
Deepsync
deepsync.com
Deepsync використовує технологію клонування голосу, щоб допомогти медіакомпаніям створювати аудіоконтент у 10 разів швидше, ніж ручне. Він спрямований на полегшення процесу виробництва для подкастерів і продакшн-студій.
Audiotool
audiotool.com
Почніть створювати музику в хмарі. Audiotool — це потужна музична онлайн-студія прямо у вашому браузері.
Auphonic
auphonic.com
Автоматичний веб-сервіс для обробки аудіо, що використовує обробку сигналів і методи машинного навчання.
Ableton
ableton.com
Ableton створює програмне забезпечення, апаратне забезпечення та інші творчі інструменти для глобальної спільноти музикантів.
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster революціонізує подкастинг, пропонуючи високоякісні локальні можливості запису для віддалених інтерв’ю, забезпечуючи звук студійного рівня та роздільну здатність відео до 4K. Введення кожного учасника фіксується незалежно, захищаючи записи від нестабільності в Інтернеті та забезпечуючи неп...
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — це компанія, що займається перетворенням тексту в мовлення та голосом за кадром на основі штучного інтелекту. Вона пропонує понад 700 дикторів зі штучним інтелектом, які можуть розмовляти більш ніж 140 місцевими та надмісцевими мовами. Багато з цих оповідачів зі штучним інтелектом ус...