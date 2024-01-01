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Alice Springs News — найбільша інтернет-газета Центральної Австралії. Ервін Хланда із задоволенням веде Alice Springs News, демонструючи свою любов до Центральної Австралії та всіх видів авіації через свою журналістику.

Вебсайт: alicespringsnews.com.au

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