Альтернативи - Alertable

AlertMedia

alertmedia.com

Тисячі організацій покладаються на рішення AlertMedia для аналізу загроз і зв’язку в надзвичайних ситуаціях, щоб забезпечити безпеку, інформацію та зв’язок своїх людей під час критичних подій. За допомогою AlertMedia організації можуть відстежувати та виявляти потенційні загрози поблизу своїх людей,...