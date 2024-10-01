Альтернативи - Alertable

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper надає передовим компаніям та їхнім працівникам цифрові рішення, необхідні для найкращої роботи. Заснована в 2012 році мобільна платформа Beekeeper була розроблена та створена для безстільних працівників, які, незважаючи на те, що становлять 80% робочої сили в усьому світі, постійно відчува...

Text-Em-All

Text-Em-All

text-em-all.com

Text-Em-All — це цілеспрямована служба масових повідомлень, яка надає пріоритет позитивному впливу на спільноту, доставляючи персоналізовані інформаційні та екстрені повідомлення великим групам. Компанія підтримує сильну культуру та цінності, зосереджуючись на величі над зростанням і ставлячи людей ...

AlertMedia

AlertMedia

alertmedia.com

Тисячі організацій покладаються на рішення AlertMedia для аналізу загроз і зв’язку в надзвичайних ситуаціях, щоб забезпечити безпеку, інформацію та зв’язок своїх людей під час критичних подій. За допомогою AlertMedia організації можуть відстежувати та виявляти потенційні загрози поблизу своїх людей,...

OnSolve

OnSolve

onsolve.com

OnSolve має єдину платформу, яка пропонує штучний інтелект, машинне навчання, сучасний механізм інтеграції та команду експертів із критично важливого управління подіями, готових стати на ваш бік.

DialMyCalls

DialMyCalls

dialmycalls.com

Дізнайтеся, чому понад 40 000 організацій використовують DialMyCalls, щоб легко надсилати текстові повідомлення, телефонні дзвінки та/або електронні листи всій групі людей за лічені секунди! Понад 15 років DialMyCalls є лідером у масових сповіщеннях, надсилаючи мільйони повідомлень на рік. Нашою пла...

Mobile Text Alerts

Mobile Text Alerts

mobile-text-alerts.com

Звертайтеся до клієнтів у потрібний час за допомогою найпростішого у використанні SMS-маркетингового рішення. Мобільні текстові сповіщення дозволяють легко спілкуватися з клієнтами, співробітниками та аудиторією, коли це найважливіше. Стимулюйте продажі, надсилайте сповіщення та збільшуйте залучення...

PushPulse

PushPulse

pushpulse.com

PushPulse — це спеціально створена комунікаційна платформа, яка допомагає організаціям модернізувати спосіб обміну важливими сповіщеннями.

Preparis

Preparis

preparis.com

Уніфікований хмарний пакет програмного забезпечення Preparis перетворює планування безперервності бізнесу зі складної розкоші на доступну програму для таких компаній, як ваша. Від надзвичайних сповіщень і попереджень до комплексного планування, управління інцидентами та навчаннями, а також звітності...

Regroup Mass Notification

Regroup Mass Notification

regroup.com

Regroup Mass Notification покращує масову комунікацію, що забезпечує безпеку людей і постійну інформацію. Відзначена нагородами хмарна платформа масової комунікації компанії – це те, на що покладаються клієнти в Північній Америці та в усьому світі для надсилання як екстрених, так і повсякденних пові...

iLobby

iLobby

ilobby.com

iLobby є світовим лідером у сфері управління приміщеннями та відвідувачами для комплексних підприємств і регульованих галузей. Платформа iLobby FacilityOS, розгорнута на більш ніж 6000 сайтах у всьому світі, створює складні робочі середовища шляхом оптимізації та автоматизації ключових процесів у за...

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