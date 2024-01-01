Alendei

Alendei

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Вебсайт: alendei.com

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Alendei is AI based customer engagement platform. It enables users to send short text messages to mobile phone users. It provides automated customer support and engagement through a conversational interface to improve user experience and satisfaction. It enables users to provide two way communication by integrating WhatsApp business APIs to send and receive messages.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: alendei.com

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