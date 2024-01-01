Al-Watan

Al-Watan

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Вебсайт: alwatan.com.sa

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

За допомогою своїх численних платформ він надає знання, новини та інше, аналіз, інформацію, дані, подальші дії та висвітлення відповідно до новітніх технологій і нових концепцій цифрової преси.

Вебсайт: alwatan.com.sa

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