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Al Madina — арабська газета, що виходить у Джидді, Саудівська Аравія. Охоплює статті про останні новини, економіку, спорт, міжнародні новини, культуру тощо.

Вебсайт: almadina.org

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