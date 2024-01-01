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Al Eqtisadiah — щоденна газета Саудівської Аравії, яку видає Saudi Research and Publishing Company. Він спеціалізується на економічних новинах світу, Перської затоки та Саудівської Аравії, а також на всьому, що стосується фондових ринків, енергетики та нерухомості.

Вебсайт: aleqt.com

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