Akute Health

Akute Health

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Вебсайт: akutehealth.com

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Сучасна EHR для сучасного стартапу, який безпосередньо звертається до споживача. Обслуговує понад 100 тисяч активних пацієнтів. Економте команди одну годину на день завдяки автоматизації та керуванню завданнями.

Вебсайт: akutehealth.com

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