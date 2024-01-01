Альтернативи - Ajna Lens
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...
CareAR
carear.com
За допомогою CareAR ви можете досягти швидшого вирішення проблем, скоротити відправлення та підвищити показники задоволеності клієнтів. Наша платформа Service Experience Management (SXM) забезпечує дистанційну підтримку доповненої реальності та самостійні інструкції для клієнтів і команд управління ...
SimX
simxvr.com
Програмне забезпечення SimX замінює ваші фізичні симуляційні манекени віртуальним 3D-пацієнтом із високою роздільною здатністю, який можна налаштовувати, і його можна проектувати будь-де.
Help Lightning
helplightning.com
Програмне забезпечення віддаленої допомоги Lightning надає відеопослуги для співпраці, які дають змогу експертам компанії працювати практично пліч-о-пліч із будь-ким, хто потребує допомоги, у будь-якій точці світу. Хмарне рішення компанії використовує функції доповненої реальності, включаючи об’єдна...