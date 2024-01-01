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Ajker Patrika — це медіа новин мовою бангла, яке надає читачам достовірний і актуальний контент через свої друковані та цифрові платформи. «Айкер Патріка» видає найбільшу кількість регіональних видань у країні.

Вебсайт: ajkerpatrika.com

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